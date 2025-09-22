Một phút lơ là, Pep trả giá đắt tại Emirates

Pep Guardiola hiếm hoi từ bỏ kiểm soát để co cụm phòng ngự, nhưng trận hòa trước Arsenal lại biến Liverpool thành kẻ hưởng lợi lớn nhất.

Pep tỏ ra thực dụng trước Arsenal.

Hơn một thập kỷ qua, Pep Guardiola trở thành biểu tượng của bóng đá kiểm soát, người đặt nền móng cho thời đại tiki-taka và sau này nâng cấp nó với những biến thể phức tạp tại Manchester City. Với Pep, bóng đá đẹp luôn đi cùng sự áp đặt. Thế nhưng, ở Emirates cuối tuần qua, người ta lại thấy một Pep rất khác: một Pep phòng ngự, thực dụng, thậm chí dựng “xe buýt hai tầng” để bảo vệ lợi thế mong manh.

Đó là hình ảnh hiếm hoi và đầy nghịch lý. Và càng nghịch lý hơn khi chính ông từng mỉa mai sơ đồ 5-5 của Atletico Madrid năm 2022: “Dù là thời tiền sử hay 100.000 năm nữa, tấn công vào một khối 5-5 luôn cực kỳ khó”. Rốt cuộc, Pep lại chính là người dùng nó - trong một trận cầu then chốt của mùa giải.

Khi Pep chọn… trở thành Mourinho

Man City khởi đầu đầy hứng khởi. Ngay phút thứ 9, Erling Haaland ghi bàn đưa họ vượt lên, và trong suốt hiệp một, kế hoạch phong tỏa trung lộ của Pep tỏ ra hiệu quả. Nhưng thay vì tiếp tục pressing để tìm bàn thắng kết liễu, Guardiola lại quyết định lui về.

Phút 76 là bước ngoặt: Haaland bị rút ra, thay bằng tiền vệ phòng ngự Nico Gonzalez. City chuyển sang sơ đồ… 5-5-0 - một phương án mà Jose Mourinho hay Sam Allardyce từng ưa dùng. Không một tiền đạo cắm, không một điểm tựa phản công. Thống kê cũng gây sốc: chỉ 32,8% thời lượng cầm bóng - thấp nhất trong 601 trận đấu quốc nội mà Pep từng dẫn dắt.

Nếu không biết trước, chẳng ai tin đó là đội bóng của Guardiola. Pep, kẻ luôn coi bóng đá là nghệ thuật chiếm lĩnh không gian và quả bóng, giờ lại tự nguyện từ bỏ quyền kiểm soát.

Pep phải thay đổi để thích nghi với lịch thi đấu khắc nghiệt.

Guardiola giải thích rõ ràng: một tuần ba trận, với cùng một đội hình xuất phát, cộng thêm những chấn thương, đã vắt kiệt sức học trò. Sau trận thắng MU, rồi cuộc chiến căng thẳng với Napoli ở Champions League, City đến London với đôi chân nặng trĩu. “Chúng tôi quá mệt mỏi”, Pep thừa nhận.

Thay vì pressing để phơi bày khoảng trống sau lưng, Pep chọn cách “chôn chân” hàng thủ, bịt kín trung lộ - nơi Arsenal thường xuyên khai thác với Zubimendi và Calafiori. Đó là sự nhún nhường hiếm thấy, nhưng hợp lý trong hoàn cảnh.

Thực tế, kế hoạch ấy đã phát huy tác dụng tới phút 92. Arsenal cầm bóng 68% nhưng chỉ tạo ra 0,61 bàn thắng kỳ vọng trong hiệp hai. Một đội hình toàn ngôi sao bị bóp nghẹt, lạc lối, và Man City tiến gần tới chiến thắng.

Nhưng bóng đá luôn khắc nghiệt. Phút 90+3, Eberechi Eze tung đường chuyền vượt tuyến. Martinelli thoát xuống, tâng bóng tinh tế qua Donnarumma. Chỉ một khoảnh khắc thiếu tập trung, toàn bộ khối 5-5-0 sụp đổ.

Bàn gỡ hòa ấy không chỉ cứu Arsenal mà còn chôn vùi toan tính của Guardiola. Nỗi thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt Pep: ông chậm rãi vỗ tay cảm ơn CĐV rồi lê bước vào đường hầm với đôi vai trĩu nặng.

“Cơn giận được kiểm soát” và kẻ thắng gián tiếp

Với Martinelli, đó là bàn thắng của sự trở lại. Từ vị trí mất suất đá chính, anh đã biến sự giận dữ thành động lực để tỏa sáng. Walcott gọi đó là “cơn giận được kiểm soát”. Với Arsenal, bàn gỡ khẳng định bản lĩnh không đầu hàng.

Haaland ghi bàn, nhưng chừng đó không đủ giúp Man City đánh bại Arsenal.

Nhưng kẻ thắng thực sự lại là Liverpool. Thầy trò Arne Slot đang toàn thắng 5 vòng, bỏ xa Man City 8 điểm. Khi Pep và Arteta giằng co nhau ở Emirates, Liverpool ung dung tăng tốc.

Trận hòa 1-1 này để lại nhiều dấu hỏi. Man City giờ chỉ có 7 điểm sau 5 vòng - khởi đầu tệ nhất trong 19 năm. Hình ảnh “ông vua kiểm soát” giờ trở thành đội bóng chơi bóng dài, co cụm phòng ngự, bị Micah Richards chê “nghèo nàn”, còn Rob Green nhấn mạnh: “Bạn có thể kiểm soát trận đấu mà không cần kiểm soát bóng - nhưng chỉ cần một sơ sẩy, mọi thứ sụp đổ”.

Liệu Pep đang mất đi bản sắc? Hay ông buộc phải thực dụng để sinh tồn trong một mùa giải khắc nghiệt? Câu trả lời chưa thể có ngay, nhưng rõ ràng, Pep ở Emirates là một Pep khác: bớt ngạo nghễ, nhiều toan tính và sẵn sàng hy sinh cái đẹp.

Bàn gỡ phút cuối của Martinelli không chỉ lấy đi 2 điểm của Man City, mà còn phơi bày nghịch lý Guardiola: một bậc thầy kiểm soát phải chấp nhận buông bóng. Đó có thể là bước lùi cần thiết trong một mùa giải vắt sức, nhưng cũng là lời cảnh báo: Man City không còn bất khả chiến bại.

Premier League mùa này sẽ không chỉ là cuộc đấu trí giữa Pep và Arteta, mà còn là bài toán Pep tự đặt ra cho chính mình: trung thành với triết lý hay thay đổi để sống sót? Và như mọi mùa giải ở Anh, chỉ thời gian mới đưa ra đáp án.