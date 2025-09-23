Không giành Quả bóng vàng tốt cho Yamal

Thời của Lamine Yamal rồi sẽ đến, nhưng năm 2025, anh chưa thể chạm tay vào Quả bóng vàng. Điều đó chỉ có lợi cho chính cầu thủ này và CLB chủ quản Barcelona.

Lamine Yamal, ở tuổi 18, đã chứng minh mình là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới.

Yamal chỉ đứng hạng 2 chung cuộc trong danh sách QBV 2025, sau Ousmane Dembele. Trước đó, nhiều người tin rằng Yamal có thể giành Quả bóng vàng năm nay. Tuy nhiên, trong cuộc đua khắc nghiệt của Quả bóng vàng 2025, nơi danh hiệu tập thể và thống kê cá nhân đóng vai trò then chốt, Yamal chưa thể vượt qua Dembele - người sở hữu thành tích tập thể ấn tượng hơn, đặc biệt là danh hiệu Champions League.

Yamal thiếu điều gì?

Quả bóng vàng (Ballon d’Or) là giải thưởng cá nhân cao quý nhất trong bóng đá, được quyết định bởi hội đồng bình chọn gồm các nhà báo trên toàn thế giới, dựa trên ba tiêu chí chính: sự xuất sắc cá nhân, thành công tập thể và sự ổn định trong suốt mùa giải.

Những năm gần đây, các ngôi sao như Lionel Messi (vô địch World Cup 2022) hay Karim Benzema (thành công tại Champions League cùng Real Madrid), Rodri (vô địch Euro lẫn Champions League) đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chí này.

Mùa giải năm nay, tâm điểm chú ý đổ dồn vào hai cái tên nổi bật: thần đồng 18 tuổi Lamine Yamal của Barcelona và Ousmane Dembele, người đang tỏa sáng rực rỡ tại Paris Saint-Germain (PSG).

Cả hai đều có một năm thi đấu xuất sắc, nhưng trong mùa 2024/25 không có các giải đấu lớn cấp đội tuyển (Euro, World Cup), đấu trường có sức ảnh hưởng lớn nhất trong việc bình chọn Quả bóng vàng là UEFA Champions League.

Yamal gây ấn tượng mạnh khi giúp Barcelona lọt vào bán kết, nhưng đội bóng của anh không thể đi xa hơn. Thậm chí, nếu tính cả UEFA Nations League - giải đấu tuy không sánh bằng World Cup hay Euro nhưng vẫn mang tầm quan trọng trong năm không có giải đấu lớn - Tây Ban Nha của Yamal cũng thất bại trước Bồ Đào Nha ở trận chung kết.

Việc thiếu hai danh hiệu lớn này làm giảm cơ hội của Yamal trong cuộc đua Quả bóng vàng. Ngược lại, Dembele cùng PSG vô địch Champions League, giúp anh ghi điểm mạnh trong mắt các nhà báo bình chọn.

Các nhà báo bình chọn Quả bóng vàng thường cân nhắc giữa sự xuất sắc cá nhân và thành công tập thể. Tài năng của Yamal là không thể phủ nhận - anh bùng nổ mùa này, cho thấy tiềm năng trở thành gương mặt mới của bóng đá thế giới. Tuy nhiên, danh hiệu và các con số thống kê vẫn là thước đo quan trọng trong cuộc đua này.

Với tài năng thiên bẩm và sự hỗ trợ từ Barcelona, Yamal hoàn toàn có thể trở thành chủ nhân của Quả bóng vàng trong tương lai gần.

Yamal giành được hai danh hiệu lớn mùa 2024/25 cùng Barcelona: La Liga và Copa del Rey. Dembele cùng PSG vô địch Ligue 1 và Coupe de France, đồng thời vượt trội hơn với danh hiệu Champions League - yếu tố tạo ra sự khác biệt lớn.

Về thống kê, Dembele ghi 35 bàn thắng và 16 kiến tạo trong mùa giải, bao gồm 14 đóng góp bàn thắng tại Champions League. Trong khi đó, Yamal có 18 bàn thắng và 25 kiến tạo, với 9 đóng góp tại Champions League. Sự vượt trội về danh hiệu và thống kê của Dembele giúp anh chiếm ưu thế trong cuộc đua.

Tương lai thuộc về Yamal

Ở tuổi 18, Yamal chứng tỏ mình là tương lai của bóng đá thế giới. Tuy nhiên, việc không giành Ballon d’Or năm nay có thể là điều may mắn cho Yamal. Nó giúp anh duy trì sự khiêm tốn, trở thành động lực mạnh mẽ để vươn xa hơn trong sự nghiệp.

Việc xếp sau Dembele giúp Yamal nhận ra rằng con đường đến đỉnh cao vẫn còn dài. Sự khiêm tốn là yếu tố quan trọng để một tài năng trẻ duy trì sự tập trung và không ngừng hoàn thiện bản thân.

Thất bại này giúp Yamal giữ được sự khiêm tốn.

Ví dụ, Lionel Messi dù thống trị Ballon d’Or trong hơn một thập kỷ, đều phải trải qua những thất bại ban đầu. Messi chỉ giành giải vào năm 22 tuổi (2009), sau nhiều năm bị so sánh với các đàn anh như Ronaldinho.

Tương tự, Yamal có thể học từ những khoảnh khắc này để trân trọng giá trị của sự kiên nhẫn và nỗ lực. Việc không giành Ballon d’Or 2025 sẽ là nguồn động lực mạnh mẽ để Yamal hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.

Anh chứng kiến Dembele được vinh danh nhờ danh hiệu Champions League. Điều này có thể thôi thúc Yamal và đội bóng tập trung vào việc chinh phục đấu trường châu Âu trong mùa giải 2025/26, đặc biệt khi Barcelona đang cho thấy sự hồi sinh dưới sự dẫn dắt của HLV Hansi Flick.

Nếu trở thành cầu thủ tuổi teen đầu tiên giành Quả bóng vàng, Yamal sẽ phải đối mặt với áp lực khổng lồ từ truyền thông và người hâm mộ. Sự kỳ vọng có thể biến thành gánh nặng, đặc biệt trong bối cảnh anh vẫn đang phát triển thể chất và tâm lý.

Những trường hợp như Neymar - người từng bị áp lực quá lớn khi được xem là “truyền nhân của Pelé” - cho thấy việc nổi tiếng quá sớm có thể ảnh hưởng đến sự ổn định lâu dài. Sang năm, nếu chơi tốt, Yamal hoàn toàn đủ khả năng lên ngôi Quả bóng vàng, khi không còn là một cầu thủ tuổi teen và phần nào trưởng thành hơn.

Việc không giành Quả bóng bàng 2025 không làm giảm giá trị của Yamal, mà ngược lại, trở thành một bước đệm quý giá.