Tuyển Thái Lan gây tranh cãi khi loại Theerathon

HLV Masatada Ishii gây bất ngờ khi loại hai trụ cột Theerathon Bunmathan và Teerasil Dangda khỏi danh sách triệu tập cho tháng 10, dù cả hai đều đang có phong độ cao.

Việc HLV Masatada Ishii không gọi Theerathon và Teerasil gây tranh cãi ở Thái Lan.

Theo Thairath, Theerathon Bunmathan và Teerasil Dangda không có tên trong danh sách triệu tập "Voi chiến" cho hai trận đấu gặp Đài Loan (Trung Quốc) tại vòng loại Asian Cup vào tháng 10. HLV Ishii lấy lý do muốn trẻ hóa đội hình, và tuyển Thái Lan đang trong giai đoạn tái thiết nhằm hướng đến tương lai.

Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ Thái Lan khó chấp nhận là HLV Ishii vẫn triệu tập các cầu thủ khác trên 30 tuổi vào đội hình, nhưng lại không dành chỗ cho Theerathon và Teerasil. Sự thiếu nhất quán này đã làm dấy lên tranh cãi về tiêu chí lựa chọn của vị chiến lược gia người Nhật Bản.

Trước đó, tại King’s Cup hồi đầu tháng này, HLV Ishii cũng không gọi Bunmathan và Dangda, nhưng vẫn triệu tập Chanathip hay Suphan Thongsong, hai cầu thủ ngoài 30 tuổi. Người hâm mộ Thái Lan bày tỏ sự thất vọng trên các nền tảng mạng xã hội, cho rằng quyết định của Ishii không chỉ làm suy yếu sức mạnh đội tuyển mà còn thiếu tôn trọng hai công thần của bóng đá nước nhà.

Cả Theerathon Bunmathan cùng Teerasil Dangda, với kinh nghiệm dày dạn và vai trò thủ lĩnh, vẫn duy trì phong độ ổn định ở giải VĐQG Thái Lan từ đầu mùa, được nhiều người hâm mộ xem là "cứu cánh" của "Voi chiến" ở vòng loại Asian Cup 2027.

Thái Lan đang có khởi đầu tệ hại ở vòng loại Asian Cup 2027 khi thua 1-3 trước Turkmenistan ở hồi tháng 6. Hai trận đấu gặp Đài Loan (Trung Quốc) vào tháng 10 tới sẽ mang tính bước ngoặt với đội bóng của HLV Ishii.