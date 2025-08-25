Giroud quá đẳng cấp

Rạng sáng 25/8, Olivier Giroud ghi bàn giúp Lille hạ Monaco 1-0 ở vòng 2 Ligue 1.

Giroud ghi bàn giúp Lille giành 3 điểm.

Phút 90+1, Oliver Giroud nhận bóng từ đồng đội, trước khi xoay người dứt điểm hiểm hóc làm tung nóc lưới Monaco. Đây cũng là khoảnh khắc mang về chiến thắng tối thiểu cho Lille.

Với lần ra sân và ghi bàn ở mùa giải năm nay, Giroud đều sẽ tự phá kỷ lục để trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất lập công cho Lille ở Ligue 1. Hiện tại, thống kê của cựu tiền đạo AC Milan là 38 tuổi, 328 ngày.

Chưa dừng ở đó, Giroud còn giúp Lille duy trì truyền thống ghi bàn trên sân nhà. Theo Opta, "Les Douges" đã ghi ít nhất 1 bàn trong 43 trận liên tiếp trên sân nhà Pierre-Mauroy, thành tích không một CLB nào trong top 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu có thể chạm đến, bỏ xa đội đứng thứ 2 là PSG với 34 trận liên tiếp.

Giroud thậm chí đã có thể lập cú đúp, nếu không đá hỏng phạt đền ở phút 90+9. Dù sao, lão tướng người Pháp vẫn có khởi đầu ấn tượng khi trở lại Ligue 1, với 2 bàn trong 2 trận liên tiếp.

Trong những năm đầu sự nghiệp, Giroud từng có 2 mùa khoác áo Montpellier (2010-2012). Ở mùa 2011/12, chân sút sinh năm 1986 đã ghi đến 21, qua đó giúp CLB chủ quản giành chức vô địch Pháp ngoạn mục. Sau đó, anh lần lượt chuyển sang khoác áo Arsenal, Chelsea, AC Milan.

Năm 2024, Giroud rời châu Âu để chuyển sang Mỹ thi đấu. Dù có màn trình diễn không thuyết phục, cầu thủ 38 tuổi vẫn được HLV Bruno Genesio tin tưởng trao cơ hội và anh đã sớm tỏa sáng với bàn thắng chỉ sau 11 phút xuất hiện trên sân trong trận hòa 3-3 trước Brest ở vòng 1.