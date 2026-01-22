Kịch bản nghẹt thở ở Champions League

Thất bại 1-3 trước Bodo/Glimt giáng đòn nặng nề vào tham vọng của Man City tại Champions League, khi cục diện bảng xếp hạng trở nên cực kỳ phức tạp trước lượt trận cuối cùng.

Cuộc đua top 8 Champions League mùa này trở nên khó đoán.

Đội bóng của Pep Guardiola rơi xuống vị trí thứ 11, trong bối cảnh hàng loạt đối thủ cạnh tranh trực tiếp đều giành chiến thắng. Trước lượt đấu cuối, có tới 8 đội - gồm Man City - cùng có 13 điểm, khiến cuộc đua vào top 8 trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Ở lượt trận hạ màn, Man City sẽ tiếp Galatasaray trên sân Etihad. Tuy nhiên, ngay cả một chiến thắng cũng chưa chắc đảm bảo vé vào thẳng vòng 1/8.

Để lọt vào top 8, thầy trò Guardiola không chỉ cần thắng mà còn phải hy vọng ít nhất 3 trong số 5 đội xếp trên họ không giành trọn 3 điểm, đồng thời cải thiện hiệu số tốt hơn Atletico Madrid và Atalanta, 2 đội bám đuổi sát phía sau.

Hy vọng nhen nhóm cho Man City khi 2 đối thủ đang xếp trong top 8 và cùng có 13 điểm là PSG và Newcastle sẽ đối đầu trực tiếp ở lượt cuối. Trong khi đó, các đội còn lại ở nhóm 13 điểm đều chỉ gặp những đối thủ ngoài top 8.

Ở nhóm các đại diện Anh khác, Arsenal chắc suất đi tiếp và chỉ cần một điểm trên sân Kairat Almaty để đứng đầu bảng. Liverpool xếp thứ 4, có thể an toàn với một trận hòa nhưng chiến thắng sẽ giúp họ tự quyết số phận. Tottenham đứng ngay phía sau với 14 điểm và gần như buộc phải thắng trên sân Frankfurt.

Chelsea hiện đứng thứ 8 và sẽ làm khách trên sân Napoli ở lượt cuối. Do hiệu số bàn thắng kém, chiến thắng là điều gần như bắt buộc nếu họ muốn tránh rủi ro.

Cục diện cuộc đua vào top 8 vì thế trở nên căng như dây đàn, khi từng bàn thắng, từng kết quả ở lượt trận cuối đều có thể xoay chuyển số phận của nhiều ông lớn.