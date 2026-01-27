Bùng nổ tranh cãi về dàn sao nhập tịch Malaysia

Quyết định từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia làm dấy lên nhiều tranh cãi và đặt ra hàng loạt dấu hỏi lớn cho bóng đá nước này.

Dàn cầu thủ nhập tịch Malaysia lại gây tranh cãi.

Hôm 26/1, CAS chấp thuận tạm hoãn thi hành án cấm thi đấu đối với 7 cầu thủ Malaysia bị FIFA cáo buộc gian lận hồ sơ xin nhập tịch. Án phạt cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng vì thế tạm thời bị đình chỉ. CAS sẽ tiếp tục xem xét nội dung kháng cáo trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng.

Quyết định trên đồng nghĩa với việc các cầu thủ liên quan có thể trở lại tập luyện và thi đấu trong thời gian chờ kết luận chính thức. Tuy nhiên, chính điều này lại mở ra những câu hỏi pháp lý và chuyên môn phức tạp.

Nếu các cầu thủ này ra sân thi đấu và CAS sau đó giữ nguyên án phạt của FIFA, kết quả của những trận đấu mà dàn cầu thủ này góp mặt sẽ ra sao? Liệu kết quả có bị hủy bỏ, các đội đối thủ có được xử thắng hay Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) sẽ phải đối mặt với đòn trừng phạt như bị trừ điểm?

Trung vệ Facundo Garces được trở lại tập luyện tại Alaves.

Một vấn đề khác cũng gây nhiều tranh luận là tư cách pháp lý của các cầu thủ trong giai đoạn hiện tại. Khi án phạt bị tạm hoãn, nhóm cầu thủ này được xem là đại diện cho quốc gia nào trên phương diện thi đấu quốc tế và về mặt hồ sơ đăng ký?

Theo The Wall Pass Journal, không ít người hâm mộ Malaysia tỏ ra nhẹ nhõm và xem quyết định của CAS là tín hiệu tích cực, nhất là trước những ý kiến từng khẳng định quá trình nhập tịch các cầu thủ này được thực hiện đúng quy trình.

Tuy vậy, ở chiều ngược lại, làn sóng hoài nghi vẫn rất mạnh mẽ, đặc biệt khi các tài liệu do FIFA công bố được cho là bao gồm nhiều bằng chứng chi tiết, như giấy khai sinh bị nghi giả mạo và hồ sơ hộ tịch của ông bà các cầu thủ tại những quốc gia Nam Mỹ.

Dư luận cho rằng ngay cả khi CAS đưa ra phán quyết có lợi cho FAM, tính minh bạch và đạo đức của quá trình nhập tịch vẫn sẽ tiếp tục ám ảnh nền bóng đá Malaysia. Với nhiều người, đây không đơn thuần là một vụ kiện thể thao, mà còn là phép thử về trách nhiệm giải trình, sự trung thực và niềm tin của công chúng.

Trong bối cảnh đó, phán quyết cuối cùng của CAS được xem là bước ngoặt then chốt, quyết định số phận của 7 cầu thủ và ảnh hưởng sâu rộng đến hình ảnh và uy tín của bóng đá Malaysia trên bản đồ bóng đá khu vực và quốc tế.

HLV Malaysia: Thua Việt Nam vì chơi tệ ở hiệp một HLV Nafuzi Zain tiếc khi Malaysia đã không chơi tốt ở hiệp 1 và để thua U22 Việt Nam, đánh mất ngôi đầu bảng B tại SEA Games 33.