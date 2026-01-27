Kane kiếm bộn tiền khi ở lại Bayern

Harry Kane đồng ý gia hạn hợp đồng mới với Bayern Munich, giúp anh hưởng mức thu nhập cao hiếm thấy.

Dù bước sang tuổi 32, Kane vẫn chứng tỏ đẳng cấp của chân sút hàng đầu.

Trong cuộc phỏng vấn với Sky Sports, Giám đốc Thể thao Max Eberl khẳng định: "Chúng tôi đang đàm phán với Harry Kane. Mọi thứ sắp hoàn tất". Truyền thông Đức tiết lộ với bản hợp đồng mới, tiền đạo người Anh được tăng lương đáng kể, vượt mốc 400.000 bảng/tuần, kỷ lục trong lịch sử Bayern.

Hợp đồng hiện tại của Kane với Bayern sẽ hết hạn vào mùa hè năm 2027, và CLB Đức mong muốn kéo dài thêm đến tháng 6/2028 hoặc thậm chí tháng 6/2029. Theo ước tính, Kane có thể kiếm tới hơn 100 triệu bảng trong hợp đồng mới có thời hạn 4 năm với Bayern, bao gồm lương thưởng và lót tay.

Về phần Kane, anh sẵn sàng tiếp tục gắn bó với Bayern. Tiền đạo tuyển Anh rất yêu thích CLB và cuộc sống tại thành phố Munich. Anh không hề cân nhắc việc chuyển nhượng và hoàn toàn hài lòng với môi trường hiện tại.

Trước đó, theo điều khoản trong hợp đồng hiện tại, Kane có thể rời Bayern vào mùa hè 2026 nếu có CLB kích hoạt mức phí giải phóng 65 triệu euro trước ngày 31/1/2026. Đó là lý do Barcelona hay MU cân nhắc khả năng chiêu mộ Kane.

Tuy nhiên, khả năng này không nằm trong kế hoạch của tiền đạo người Anh. Kane gia nhập Bayern từ Tottenham vào mùa hè 2023 với mức phí 95 triệu euro. Kể từ đó, anh trở thành trụ cột quan trọng của CLB.

Mùa giải trước, Kane góp công lớn giúp Bayern vô địch Bundesliga, danh hiệu lớn đầu tiên trong sự nghiệp. Mùa này, anh tiếp tục chơi hay. Kane đang là chân sút sở hữu tỷ lệ chuyển hóa cú sút thành bàn thắng tốt nhất châu Âu mùa này, với độ chính xác đạt 30,88%.