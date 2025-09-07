Eriksen bị chỉ trích

Tiền vệ người Đan Mạch vấp phải nhiều chỉ trích vì lựa chọn tập luyện cùng CLB Malmo trong thời gian thất nghiệp sau khi rời Old Trafford.

Eriksen vẫn thất nghiệp sau khi rời Man Utd.

Christian Eriksen đang đối diện những chỉ trích nặng nề từ chính đồng hương. Cựu tuyển thủ Đan Mạch, đồng thời là cựu ngôi sao Real Madrid, Thomas Gravesen công khai đặt dấu hỏi lớn về tham vọng bóng đá của tiền vệ 33 tuổi sau khi anh rời Manchester United.

Kết thúc hợp đồng tại Old Trafford mùa hè vừa qua, Eriksen trở thành cầu thủ tự do. Dù có thể đàm phán với bất kỳ đội bóng nào từ tháng 1, đến nay anh vẫn chưa tìm được bến đỗ mới. Trong thời gian chờ đợi, cựu ngôi sao Tottenham duy trì thể lực bằng cách tập luyện cùng Malmo - CLB hàng đầu Thụy Điển.

Điều này khiến Gravesen hết sức ngỡ ngàng. Theo ông, Malmo không phải lựa chọn hợp lý bởi họ chốt danh sách dự Europa League, và cũng không có khả năng ký hợp đồng lâu dài với Eriksen. “Đây giống như một cuộc gặp gỡ bạn bè hơn là nỗ lực thể hiện tham vọng chơi bóng”, Gravesen nhận định.

Thực tế, Eriksen từng ghi bàn trong loạt giao hữu hồi tháng 6 với Bắc Ireland và Lithuania, nhưng vẫn bị loại khỏi danh sách Đan Mạch cho vòng loại World Cup 2026 gặp Scotland và Hy Lạp. Anh cũng từ chối lời mời từ Wrexham, trong khi Burnley cùng một số CLB châu Âu khác từng bày tỏ sự quan tâm.

Dù thị trường chuyển nhượng đã khép lại, Eriksen vẫn có quyền ký hợp đồng dưới dạng cầu thủ tự do. Thế nhưng, theo Gravesen, việc kéo dài tình trạng này chỉ làm dấy lên nghi ngờ về ý chí thi đấu: “Eriksen hoàn toàn có thể gia nhập một đội bóng từ nhiều tháng trước. Việc anh chưa quyết định cho thấy tham vọng của cậu ấy đang ở mức đáng lo ngại”