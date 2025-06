3 cầu thủ rời Manchester United

MU gửi danh sách cầu thủ rời Old Trafford lên ban tổ chức Premier League sau khi mùa giải 2024/25 khép lại theo đúng quy định. "Christian Eriksen, Jonny Evans và Victor Lindelof nằm trong số những cầu thủ ra đi vì hợp đồng kết thúc", thông báo của MU có đoạn.

Eriksen ghi bàn trong trận đấu cuối cùng cho MU, với cú đá phạt đền thành công trong chiến thắng 2-0 trước Aston Villa tại Old Trafford vào tháng trước, qua đó đánh dấu lần ra sân thứ 108 cho Manchester United.

Victor Lindelof và Jonny Evans cũng góp mặt trong trận đấu này, nâng tổng số lần ra sân của cả hai lên lần lượt 284 và 241 lần.

Với Lindelof, anh khép lại sự nghiệp kéo dài 8 năm tại MU, giành được các danh hiệu FA Cup và League Cup. Còn Evans rời đi với một bộ sưu tập danh hiệu ấn tượng sau hai lần khoác áo MU, kể từ khi ra mắt đội một với tư cách là cầu thủ học viện vào năm 2007.

Evans giành được 3 chức vô địch Premier League, một Champions League, một FIFA Club World Cup và một League Cup, trước khi trở lại năm 2023 và giành FA Cup cùng CLB sau chiến thắng 2-1 trước Manchester City ở chung kết mùa 2023/2024.

Tom Heaton cũng có tên trong danh sách chuyển nhượng tự do, tuy nhiên CLB vẫn đàm phán với thủ môn này một hợp đồng mới. Trang chủ MU viết: "Heaton sẽ tiếp tục gắn bó với đội trong mùa giải 2025/26".

Đội hình MU hứa hẹn tiếp tục có thêm nhiều sự thay đổi trong hè 2025. Những Jadon Sancho, Alejandro Garnacho hay Antony đều nằm trong danh sách có thể bị thanh lý để MU trang trải chuyển nhượng.

