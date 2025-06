Gyokeres từ chối mức lương béo bở để chờ MU

Theo Foot Mercato, Gyokeres nói không với mức lương khổng lồ 35 triệu euro mà Al-Hilal đề xuất. CLB Saudi Pro League sẵn sàng trả Sporting 70 triệu euro để chiêu mộ tiền đạo người Thụy Điển, nhưng Gyokeres quyết ở lại châu Âu và nhắm đến việc chuyển đến Premier League chơi bóng.

Sporting từng chi 20 triệu euro chiêu mộ Gyokeres từ Coventry City năm 2023. Giá trị của anh tăng vọt sau hai mùa giải xuất sắc. Do nhận được sự quan tâm rất lớn, Sporting kiên quyết đòi mức giá ít nhất 70 triệu euro để bán cầu thủ này.

Arsenal, Chelsea, MU hay AC Milan đang theo dõi chặt chẽ tình hình, tuy nhiên, họ có thể sẽ do dự trước mức giá cao ngất ngưởng. Trong khi đó, Al-Hilal vẫn tìm cách chiêu mộ những ngôi sao lớn sau khi thất bại trong việc ký hợp đồng với Victor Osimhen và tiếp tục nhắm đến các tên tuổi hàng đầu như Bernardo Silva và Darwin Nunez.

Givemesport cho biết Gyokeres sẵn sàng tái hợp HLV Ruben Amorim tại MU, ngay cả khi không thể dự Champions League mùa sau. Dù vậy, "Quỷ đỏ" phải đáp ứng mức phí chuyển nhượng 70 triệu euro theo yêu cầu của Sporting CP.

Tiền đạo 27 tuổi kết thúc mùa 2024/25 với danh hiệu vua phá lưới ở Bồ Đào Nha, ghi 39 bàn thắng sau 33 trận đấu. Anh cũng gây ấn tượng lớn tại Champions League, ghi 6 bàn trong 8 trận. Mặc dù Al-Hilal nỗ lực với mức lương khủng, trái tim của Gyokeres vẫn hướng đến việc cạnh tranh ở các giải đấu đỉnh cao tại châu Âu.

