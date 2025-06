Donnarumma đàm phán với MU

Mirror xác nhận Gianluigi Donnarumma đàm phán bí mật với MU về khả năng sang Premier League chơi bóng. Tương lai của thủ môn người Italy tại Paris đang rất mơ hồ. Anh chỉ còn một năm hợp đồng với PSG. Đến nay, chưa có dấu hiệu nào về việc đôi bên ký kết thỏa thuận mới.

PSG muốn giữ chân Donnarumma tại Parc des Princes bằng một lời đề nghị cuối cùng, trong đó yêu cầu giảm lương nhưng anh không chấp nhận. Do đó, PSG sẵn sàng để thủ thành này rời đi nếu có CLB đáp ứng được mức phí chuyển nhượng 40 triệu bảng.

Theo L'Equipe, cựu sao AC Milan nói về khả năng chuyển đến Anh với các đồng đội ở tuyển Italy. Sau chung kết Champions League, Donnarumma cũng thừa nhận: "Gia hạn hợp đồng hay ra đi? Chúng ta sẽ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi không biết. Bây giờ là lúc để tận hưởng mùa giải tuyệt vời này. Tôi sẽ đi nghỉ và rồi tính tiếp".

Tương lai của Donnarumma tại PSG vẫn còn bỏ ngỏ, và mùa hè này có thể là thời điểm quyết định cho thủ môn người Italy. Với MU, nếu sở hữu được Donnarumma, họ sẽ tìm cách bán đứt Andre Onana.

Ở tuổi 26, Donnarumma đóng vai trò quan trọng trên hành trình PSG vô địch Champions League mùa này, với nhiều màn trình diễn xuất sắc và không ít pha cứu thua không tưởng ở giai đoạn knock-out.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.