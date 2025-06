MU thực hiện 3 thương vụ chuyển nhượng lớn

Alejandro Garnacho đứng trước cơ hội gia nhập Saudi Arabia, mở ra tương lai mới tại Al-Nassr. Khi ấy, anh sẽ tái ngộ với thần tượng Cristiano Ronaldo. Garnacho được thông báo có thể tìm một đội bóng khác, và Al-Nassr hy vọng việc gia nhập CLB và chơi cùng Ronaldo sẽ là một lựa chọn hấp dẫn.

MU từ chối lời đề nghị trị giá 40 triệu bảng từ Napoli cho Garnacho vào tháng 1/2025, nhưng khả năng họ sẽ nhận được gấp đôi con số đó từ các câu lạc bộ Saudi Arabia. Garnacho biết rằng anh không còn tương lai ở Old Trafford sau mâu thuẫn với HLV Amorim.

Ngoài Garnacho, "Quỷ đỏ" nhận được sự quan tâm từ Saudi Arabia đối với trường hợp của Jadon Sancho, trong khi Inter Milan cũng muốn mượn Rasmus Hojlund. Theo truyền thông Anh, bộ đôi nay khó trụ lại sân Old Trafford trong hè 2025.

Sau khi ký hợp đồng với Matheus Cunha giá 62,5 triệu bảng, HLV Amorim biết phần lớn ngân sách mùa hè của ông sẽ được chi nhờ các cầu thủ rời đi. Họ đẩy mạnh việc thanh lý cầu thủ và có thể mang về thêm Viktor Gyokeres. Chân sút này có điều khoản giải phóng hợp đồng 85 triệu bảng, nhưng Sporting chấp nhận mức giá 60 triệu bảng.

Ngược lại, Tottenham có thể chấm dứt hy vọng của MU trong việc chiêu mộ tiền đạo Bryan Mbeumo từ Brentford. Spurs muốn bổ nhiệm Thomas Frank làm HLV trưởng sau khi sa thải Ange Postecoglou. Nếu Frank đến Tottenham, Mbeumo sẽ là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược chuyển nhượng của ông.

