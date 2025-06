Ronaldo kiếm gần nửa tỷ bảng sau khi rời MU

"Tương lai của tôi? Không có gì thay đổi. Tôi sẽ tiếp tục ở lại Al Nassr", Ronaldo chia sẻ khi được hỏi về khả năng chia tay Saudi Arabia trong hè này.

Dự kiến, Al Nassr sớm công bố hợp đồng mới với CR7. Điều khoản trong hợp đồng chưa được tiết lộ. Nhiều nguồn tin tại Tây Ban Nha cho biết Ronaldo có thể giảm thu nhập tại Al Nassr trong hợp đồng mới, đổi lại anh sẽ nhận được 5% cổ phần đội bóng, kèm theo những ưu đãi khác khi đầu tư tại Saudi Arabia.

Hợp đồng mà Ronaldo ký kết với Al Nassr đầu năm 2023 giúp anh trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới, với mức thu nhập ước tính lên tới 177 triệu bảng mỗi năm.

Với mức lương khoảng 3,4 triệu bảng mỗi tuần, Ronaldo đã tích lũy được một tài sản khổng lồ kể từ khi gia nhập Al Nassr. Trong hai năm đầu, anh nhận được 354 triệu bảng. Đến năm 2025, CR7 đã bỏ túi thêm gần 68 triệu bảng.

Sportbible ước tính tổng thu nhập của Ronaldo sau khi rời Manchester United sang Al Nassr đạt khoảng 422 triệu bảng, chưa kể đến thu nhập từ các hợp đồng quảng cáo và tài trợ khác.

Ronaldo từng được đồn đoán gia nhập Al Hilal nhưng thương vụ không xảy ra. Siêu sao người Bồ Đào Nha cũng xác nhận không tham dự FIFA Club World Cup dù nhận được nhiều đề nghị. Các câu lạc bộ sẵn sàng mượn Ronaldo trong vòng 1 tháng để thi đấu tại Club World Cup.

Rạng sáng 9/6, Ronaldo vừa sở hữu danh hiệu thứ 3 tại tuyển Bồ Đào Nha với chức vô địch Nations League 2025. Trước đó, CR7 cũng đã lên ngôi tại giải này vào năm 2019 và đoạt chức vô địch Euro 2016.

