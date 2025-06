Nuno Mendes giành Quả bóng vàng không phải chuyện viển vông

Câu hỏi tưởng chừng đùa vui ấy lại vang lên đầy nghiêm túc trong phòng họp báo tại Munich Arena, chỉ ít phút sau khi đội tuyển Bồ Đào Nha nâng cao chiếc cúp Nations League lần thứ hai rạng sáng 6/9.

Trong một đêm bóng đá ngập tràn cảm xúc, hậu vệ trái thuộc biên chế PSG để lại dấu ấn đậm nét - không chỉ với bàn thắng và đường kiến tạo, mà còn bởi sự lấn át hoàn toàn tài năng trẻ đình đám Lamine Yamal bên phía Tây Ban Nha.

Mendes mở đầu màn trình diễn hoàn hảo của mình bằng pha bứt tốc gỡ hòa ngoạn mục, sau đó tiếp tục kiến tạo để Cristiano Ronaldo san bằng tỷ số 2-2, giúp Bồ Đào Nha giữ vững thế trận và cuối cùng lên ngôi vô địch. Nhưng những con số đó vẫn chưa nói hết tất cả.

Trong suốt trận đấu, cầu thủ sinh năm 2002 thi đấu bền bỉ, chắc chắn, không ngại va chạm và đầy tự tin mỗi khi cầm bóng. Quan trọng hơn, anh khiến Lamine Yamal - người được xem là "viên ngọc quý" của bóng đá Tây Ban Nha - hoàn toàn lu mờ.

Với những gì thể hiện ở Munich, Nuno Mendes bất ngờ được nhắc đến như một "ngựa ô" trong cuộc đua Quả bóng vàng - điều xưa nay hiếm với một hậu vệ cánh. Dù còn quá sớm để nói đến danh hiệu cá nhân cao quý này, nếu nhìn lại toàn bộ mùa giải vừa qua, người ta sẽ thấy nhận định ấy không hề phi lý.

Tại Paris Saint-Germain, Mendes là một trong những nhân tố nổi bật nhất trong cú ăn ba lịch sử của CLB - với điểm nhấn lớn nhất là chức vô địch Champions League. Trong những trận cầu then chốt, anh không chỉ chắc chắn nơi hành lang trái, mà còn thường xuyên dâng cao tạo đột biến.

Bàn thắng vào lưới Aston Villa - một pha đi bóng và dứt điểm đầy tốc độ và bản lĩnh - từng "gây sốt" trên mạng xã hội và được truyền thông quốc tế ca ngợi là hình mẫu cho hậu vệ hiện đại.

Không dừng lại ở cấp CLB, màn trình diễn tại Nations League năm nay còn cho thấy Mendes là cầu thủ của những trận đấu lớn. Bảy đường kiến tạo và một bàn thắng chỉ sau tám trận - con số ấn tượng ngay cả với một tiền vệ công, chứ chưa nói đến một hậu vệ cánh. Anh vừa là bệ phóng cho hàng công, vừa là tấm khiên vững chắc cho tuyến dưới - một mẫu cầu thủ mà bất kỳ HLV nào cũng mơ sở hữu.

Ở tuổi 22, Nuno Mendes mang trên vai cả sự kỳ vọng lẫn sức nặng của một ngôi sao lớn. Luis Enrique từng bỏ ra 38 triệu euro để mang anh về sân Parc des Princes, nhưng thời điểm này, con số đó có lẽ chỉ còn là phần nhỏ so với giá trị thực tế của cầu thủ trên thị trường chuyển nhượng.

Điều đáng nói là Mendes không phải mẫu cầu thủ ồn ào hay thích được chú ý. Anh lặng lẽ làm tốt công việc của mình, không phô trương, không chiêu trò - nhưng hiệu quả thì luôn rõ ràng. Và đôi khi, chính sự thầm lặng ấy lại khiến người ta phải nghiêm túc đặt câu hỏi: có phải chúng ta đang bỏ quên những giá trị thật sự chỉ vì họ không gây tiếng vang?

Trong một thế giới bóng đá đang ngày càng chuộng những siêu sao tấn công, những cầu thủ phòng ngự như Nuno Mendes thường bị đánh giá thấp. Nhưng nếu Quả bóng Vàng là để vinh danh cầu thủ xuất sắc - chứ không chỉ nổi bật nhất - thì cái tên Nuno Mendes hoàn toàn xứng đáng có mặt trong cuộc thảo luận.

Chưa ai dám khẳng định anh sẽ bước lên bục cao nhất của danh hiệu cá nhân ấy. Nhưng nếu cứ tiếp tục giữ phong độ như hiện tại, trong màu áo PSG lẫn đội tuyển Bồ Đào Nha, Mendes không chỉ là hậu vệ trái hay nhất thế giới ở thời điểm hiện tại - mà còn là biểu tượng mới cho thế hệ cầu thủ trẻ biết lặng thầm tỏa sáng theo cách riêng.

