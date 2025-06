Ronaldo thiết lập hàng loạt kỷ lục

Rạng sáng 9/6, Ronaldo đã trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn trong trận chung kết Nations League. Anh góp 1 pha lập công cho Bồ Đào Nha trong kết quả hòa 2-2 ở thời gian thi đấu chính thức trong trận gặp Tây Ban Nha. Đây là một thành tích đáng nể cho thấy sự bền bỉ và khả năng ghi bàn của CR7 vẫn không hề giảm sút theo thời gian.

Ngoài ra, Ronaldo cũng là cầu thủ lớn tuổi nhất giành chức vô địch Nations League hai lần, khẳng định vị trí đặc biệt của mình trong lịch sử giải đấu này. Ở giải đấu năm 2019, CR7 và đồng đội cũng lên ngôi thuyết phục.

Trong mùa giải Nations League A vừa qua, Ronaldo đã ghi tới 8 bàn thắng, một con số ấn tượng mà không cầu thủ nào khác có thể vượt qua.

Phát biểu sau chức vô địch Nations League, Ronaldo cho biết: "Tôi có nhiều danh hiệu, nhưng không gì có thể so sánh với việc giành chiến thắng cùng đội tuyển quốc gia. Những giọt nước mắt và cảm giác hoàn thành nhiệm vụ thật đẹp. Chúng tôi là một dân tộc nhỏ, nhưng với tham vọng lớn. Tôi đã sống ở nhiều quốc gia, thi đấu cho nhiều câu lạc bộ, nhưng khi nói về Bồ Đào Nha, đó là một cảm giác đặc biệt".

Ở trận chung kết vừa qua, Ronaldo cũng đã cán mốc 938 bàn trong sự nghiệp CLB lẫn ĐTQG. CR7 đều đóng góp bàn thắng ở tứ kết, bán kết và mới đây là trận chung kết với Tây Ban Nha.

