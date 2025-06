Ronaldo: 'Có phải gãy chân vì đội tuyển, tôi cũng sẵn sàng'

Rạng sáng 9/6, anh ghi bàn gỡ hòa 2-2, tạo tiền đề cho chiến thắng 5-3 của Bồ Đào Nha ở loạt luân lưu trong trận chung kết Nations League 2024/25. Đây là danh hiệu thứ ba của CR7 cho ĐTQG, sau Euro 2016 và Nations League 2019.

Phát biểu sau trận đấu, siêu sao 40 tuổi này cho biết: "Tôi cần phải thi đấu và đã cống hiến hết khả năng. Tôi đã đi đến giới hạn của bản thân và đã góp sức cho đội tuyển bằng một bàn thắng. Tôi rất hạnh phúc. Nếu phải gãy chân vì đội tuyển, tôi sẽ làm điều đó".

Ronaldo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giành được danh hiệu với đội tuyển quốc gia: "Tôi có nhiều danh hiệu, nhưng không gì có thể so sánh với việc giành chiến thắng cùng đội tuyển quốc gia. Những giọt nước mắt và cảm giác hoàn thành nhiệm vụ thật đẹp. Chúng tôi là một dân tộc nhỏ, nhưng với tham vọng lớn. Tôi đã sống ở nhiều quốc gia, thi đấu cho nhiều câu lạc bộ, nhưng khi nói về Bồ Đào Nha, đó là một cảm giác đặc biệt".

Mặc dù Ronaldo không có mặt trên sân để tham gia vào loạt sút phạt đền của Bồ Đào Nha, anh đứng ngoài đường biên và bộc lộ cảm giác lo lắng khi chứng kiến đồng đội thực hiện cú dứt điểm. May mắn là cả đội đã không sút hỏng lần nào và giành chức vô địch lần thứ hai tại Nations League.

"Chiến thắng một danh hiệu luôn là điểm nhấn của một đội tuyển quốc gia. Tương lai của tôi cũng là điều cần nghĩ đến trong ngắn hạn. Tôi đã gặp chấn thương, và điều đó thật quá sức với tôi. Tôi đã phải nỗ lực rất nhiều, vì trong đội tuyển, bạn phải cống hiến hết khả năng", CR7 kết luận.

Sau trận này, Ronaldo sẽ nghỉ hè. Trước đó, anh xác nhận không tham dự FIFA Club World Cup 2025.

Mục thể thao giới thiệu cuốn sách “The Special One: The Secret World of Jose Mourinho” của tác giả Diego Torres được xuất bản năm 2014. Cuốn sách này nói về những mặt tối của HLV người Bồ Đào Nha: những mánh khóe, nỗi sợ hãi, sự tức giận, buồn đau, bị làm nhục, những cãi vã, những nỗi ám ảnh trong thời gian là HLV hay bậc nhất thế giới.