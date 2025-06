Tiền thưởng cho nhà vô địch Nations League

Rạng sáng 9/6, Cristiano Ronaldo ghi bàn gỡ hòa 2-2, tạo tiền đề cho chiến thắng 5-3 của Bồ Đào Nha ở loạt luân lưu trong trận chung kết Nations League 2024/25.

Ronaldo và Nuno Mendes là hai cầu thủ lập công cho Bồ Đào Nha, trong khi Mikel Oyarzabal và Martin Zubimendi ghi bàn cho Tây Ban Nha. Ở loạt sút luân lưu, Alvaro Morata là cầu thủ duy nhất sút hỏng của hai đội.

Theo AS, Bồ Đào Nha dự kiến nhận 12,75 triệu euro tiền thưởng. Khoản tiền này bao gồm 1,5 triệu euro cho việc tham gia League A, 750.000 euro cho ngôi nhất bảng và 10,5 triệu euro cho chiến thắng ở trận chung kết.

Trong khi đó, hai đội xếp thứ 2 và 3 của giải (lần lượt là Tây Ban Nha và Pháp) dự kiến nhận 8 và 7 triệu euro tiền thưởng. Con số này chưa bao gồm tiền thành tích ở giai đoạn chia bảng trước đó.

Bồ Đào Nha là đại diện duy nhất có 2 lần lên ngôi tại Nations League (2019, 2025), trong khi Tây Ban Nha đăng quang tại giải vào năm 2023.

Đối với HLV Roberto Martinez, đây là danh hiệu đầu tiên của ông kể từ khi nắm quyền tại Bồ Đào Nha. Đồng thời, đây cũng là chức vô địch thứ 3 của Ronaldo trong màu áo ĐTQG, sau Euro 2016 và Nations League 2019.

Phát biểu sau trận, Ronaldo cho biết: "Tôi cần phải thi đấu và đã cống hiến hết khả năng. Tôi đã đi đến giới hạn của bản thân và đã góp sức cho đội tuyển bằng một bàn thắng. Tôi rất hạnh phúc. Nếu phải gãy chân vì đội tuyển, tôi sẽ làm điều đó".

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.