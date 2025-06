HLV Polking: ‘Tiếc cho tuyển Việt Nam’

“Nhiều cầu thủ trụ cột của tuyển Việt Nam dính chấn thương sau ASEAN Cup 2024. Điều này có thể ảnh hưởng tới sự ổn định của đội hình và cách vận hành lối chơi của họ. Thật tiếc vì không thể chứng kiến một tuyển Việt Nam mạnh nhất đấu với một Malaysia mạnh nhất”, HLV Mano Polking nói với Tri Thức - Znews trước trận đấu của tuyển Việt Nam với Malaysia thuộc vòng loại Asian Cup 2027.

Sau giai đoạn thoái trào, tuyển Việt Nam từng bước lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, “Những chiến binh sao vàng” xuất sắc đánh bại Thái Lan ở chung kết để lên ngôi vô đich ASEAN Cup hồi đầu tháng 1. HLV Mano Polking cho rằng chức vô địch này giúp tuyển Việt Nam lấy lại sự tự tin vốn có khi đối đầu với những đối thủ mạnh.

“Sau chức vô địch ASEAN Cup 2024, tuyển Việt Nam lấy lại được sự tự tin vốn có của mình. Họ quen với việc thi đấu dưới áp lực, quen với những trận cầu đỉnh cao. Đó là điều rất quan trọng trong các trận cầu lớn thế này”, HLV đang dẫn dắt CAHN nhận xét.

Malaysia dưới thời HLV Peter Cklamovski đang sở hữu đội hình có tới 17 cầu thủ nhập tịch, bao gồm những cái tên chất lượng như Facundo Garces, Rodrigo Holgado hay Joao Figueiredo. Các cầu thủ này từng thi đấu ở châu Âu hay các giải hàng đầu châu Mỹ. Sự bổ sung ồ ạt này được kỳ vọng giúp Malaysia không chỉ thống trị khu vực mà còn đủ sức vươn tầm châu lục.

Tuy nhiên, với kinh nghiệm từng dẫn dắt Thái Lan, HLV Mano Polking không quá vội vàng trong việc đánh giá sức mạnh của đội chủ nhà. “Malaysia là một đội mạnh trong khu vực. Nhưng chúng ta phải chờ xem chất lượng thực tế của các cầu thủ nhập tịch này như thế nào. Bởi dù có lý lịch thi đấu tốt, họ vẫn cần thời gian để hòa nhập với cách chơi và môi trường bóng đá Đông Nam Á”, chiến lược gia mang hai dòng máu Đức - Brazil nói về Malaysia.

Tại lượt trận thứ 2 vòng loại Asian Cup 2027, Việt Nam sẽ đối đầu với đội chủ nhà ở “thánh địa” Bukit Jalil, nơi có thể chứa tới 88.000 khán giả. Từng chạm trán với Malaysia khi còn dẫn dắt Thái Lan, HLV 2 lần vô địch AFF Cup hiểu rất rõ sự cuồng nhiệt và sức ép mà các đội khách phải đối mặt.

“Sân Bukit Jalil là một thánh địa thực sự. Khi khán đài được lấp đầy, áp lực dành cho đội khách là rất lớn. Đó chắc chắn là thử thách không hề dễ chịu với tuyển Việt Nam”, ông nói.

Tuyển Việt Nam đang chịu tổn thất không nhỏ khi Xuân Son, Văn Toàn, Vĩ Hào, Công Phượng bất đắc dĩ vắng mặt vì chấn thương. Trước bối cảnh này, HLV Mano Polking cho rằng điều quan trọng nhất với tuyển Việt Nam lúc này là giữ được bản lĩnh.

Còn với Malaysia, họ coi trận gặp Việt Nam giống như “trận chung kết” tại bảng F. Sự xuất hiện của nhiều cầu thủ nhập tịch là dấu hiệu rõ ràng cho thấy quyết tâm giành vé đi tiếp của “Harimau Malaya”.

