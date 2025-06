Quang Hải liên tục cày ải trước trận đấu với Malayisa

Quang Hải là một trong những cái tên quan trọng trong đội hình tuyển Việt Nam. Ở bất kỳ giai đoạn nào, tiền vệ sinh năm 1997 cũng mang lại sự khác biệt nhờ kỹ thuật, nhãn quan và kinh nghiệm trận mạc.

Tuy nhiên, ở lần hội quân chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027, Quang Hải đang cho thấy dấu hiệu quá tải sau thời gian cày ải liên tục ở CLB cũng như ĐTQG.

Tập luyện cùng tuyển Việt Nam từ 1/6, cầu thủ thuộc biên chế CAHN thường xuyên được xếp tập cùng nhóm cầu thủ hay ra sân từ băng ghế dự bị. Tuy nhiên, điều này không hẳn là tín hiệu xấu, mà có thể là một phần trong kế hoạch “giữ chân” những trụ cột đã thi đấu quá tải của HLV Kim Sang-sik. Thực tế trên sân tập, Quang Hải vẫn thể hiện tinh thần tích cực, những pha xử lý ngẫu hứng cho thấy anh không hề mất đi cảm hứng chơi bóng.

“Thực sự tôi không muốn Quang Hải thi đấu hôm nay vì thể trạng của cậu ấy không tốt. Mọi người đều biết Quang Hải quan trọng thế nào với CAHN. Quang Hải nói có thể đá 25 phút cuối trận, trong hoàn cảnh ngặt nghèo tôi buộc tin ở cậu ấy. Tôi phải theo dõi thể trạng của Quang Hải bởi lịch trình cuối tháng 5 rất dày. Nếu Hải không ổn, CAHN phải can thiệp và không để cậu ấy đi Malaysia đá giao hữu với Manchester United”, HLV Polking từng nói về Quang Hải sau trận hòa 0-0 với TP.HCM hôm 18/4.

Theo thống kê, tính đến hiện tại, Quang Hải đã ra sân 23 trận tại V.League 2024/25 cho CAHN, là cầu thủ thi đấu nhiều nhất trong đội hình của đội bóng ngành Công an. Cúp Đông Nam Á, anh thi đấu 7/9 trận, tổng cộng 698 phút, nằm trong top 5 cầu thủ thi đấu nhiều nhất của CAHN chỉ sau Vitao, Hugo, Quang Vinh và Nguyễn Filip.

Với tuyển Việt Nam, Quang Hải góp mặt từ ASEAN Cup 2024 đến vòng loại Asian Cup. Trong hành trình vô địch ASEAN Cup, tiền vệ người Đông Anh ra sân cả 8 trận với 410 phút thi đấu.

Trận giao hữu với Campuchia, trận gặp Lào tại Vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 3, Quang Hải đều được sử dụng. Cộng dồn toàn bộ, số phút thi đấu của anh trong 11 tháng qua đang ở mức báo động.

Chính vì vậy, trong trận giao hữu với Manchester United hôm 28/5, HLV Kim Sang-sik quyết định rút Quang Hải khỏi danh sách. Đây được xem là biện pháp chủ động nhằm giúp tiền vệ này có thời gian hồi phục trước những trận đấu quan trọng sắp tới tại vòng loại Asian Cup 2027 của tuyển Việt Nam.

Với tình hình hiện tại, nhiều khả năng Quang Hải xuất phát từ băng ghế dự bị trong trận gặp Malaysia trên sân Bukit Jalil. Dù vậy, vai trò của Quang Hải với đội tuyển vẫn rất quan trọng. Kinh nghiệm, sự sáng tạo và bản lĩnh ở những thời khắc then chốt, anh có có thể là quân bài chiến lược mang lại đột biến từ ghế dự bị.

Ở tuổi 28, Quang Hải đang đi qua một giai đoạn nhạy cảm trong sự nghiệp. Việc điều chỉnh khối lượng thi đấu là điều cần thiết nếu anh muốn duy trì phong độ lâu dài.

Trong bối cảnh tuyển Việt Nam bước vào hành trình quan trọng tại Vòng loại Asian Cup, việc giữ gìn thể lực cho một cầu thủ như Quang Hải không chỉ là bảo vệ cá nhân anh, mà còn là bảo vệ chính tương lai của đội tuyển.

