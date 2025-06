Văn Vĩ, Hai Long tạo ‘đôi cánh mới’ cho tuyển Việt Nam

Trong trận đấu nội bộ giữa tuyển Việt Nam với U22 Việt Nam hôm 4/6, HLV Kim Sang-sik không xếp Văn Vĩ đá hậu vệ như trước mà trao cho anh vai trò một tiền vệ tấn công lệch trái. Khi có bóng, Văn Vĩ lùi về làm cầu nối giữa tuyến dưới và hàng tiền đạo, giúp đội tuyển dễ dàng tổ chức tấn công.

Khi không có bóng, anh tích cực di chuyển để pressing, nhiều lúc còn dâng cao hơn cả tiền đạo trung tâm để đoạt bóng ngay từ phía trên. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu Văn Vĩ chơi ở vị trí “lạ” như vậy.

Trong trận giao hữu giữa ASEAN All Stars với Manchester United hồi tháng trước, Văn Vĩ cũng được chiến lược gia người Hàn Quốc tung vào sân ở hiệp hai để đá tấn công. Dù không có nhiều đất diễn, cầu thủ thuộc biên chế Nam Định vẫn kịp để lại dấu ấn với những pha xử lý kỹ thuật, bước một gọn gàng và những cú tạt bóng bằng chân trái "cực ngoan".

Văn Vĩ chứng tỏ tiềm năng trở thành một “cánh chim lạ” ở cánh trái. Ba bàn thắng vào lưới Lào (cú đúp) và Campuchia hồi tháng 3 cho thấy khả năng xâm nhập vòng cấm và bản năng ghi bàn đáng gờm dù mới chính thức ra mắt đội tuyển từ tháng 12/2024. Sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt và tốc độ ấn tượng, cầu thủ sinh năm 1996 nổi lên như một vũ khí lợi hại mới trong tay HLV Kim Sang-sik.

Cánh đối diện, Hai Long cũng là phát hiện thú vị của chiến lược gia người Hàn Quốc. Cầu thủ của Hà Nội có thể chơi như một tiền vệ tổ chức lùi sâu hoặc dạt biên tùy tình huống. Nhờ khả năng chuyển trạng linh hoạt, Hai Long giúp tuyến giữa đội tuyển Việt Nam tăng tính biến hóa trong lối chơi.

Điểm mạnh của Hai Long không chỉ nằm ở nhãn quan chiến thuật và khả năng kiểm soát bóng, mà còn đến từ những pha di chuyển không bóng thông minh, sẵn sàng băng vào vòng cấm để dứt điểm. Những pha lập công của cầu thủ này thường đến từ tình huống anh bó vào trung lộ và tung cú sút lạnh lùng bằng cả hai chân, điều hiếm thấy ở một tiền vệ trung tâm trong nhiều năm qua.

Tại ASEAN Cup 2024, Hai Long ghi bàn mở tỷ số trước Lào, rồi lập công quyết định ở trận chung kết lượt về trên sân Thái Lan, giúp tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch. Trong màu áo Hà Nội, anh duy trì phong độ với 5 bàn thắng. So với khả năng “nổ súng” của hàng tiền đạo, Hai Long chỉ kém Tiến Linh (11 bàn), nhưng Quả bóng Vàng Việt Nam 2024 đang chững lại trong thời gian gần đây.

Tiền vệ sinh năm 2000 lập công trước Campuchia tại Gò Đậu ở trận giao hữu hồi tháng 3 và góp một bàn trong chiến thắng trước Lào ở trận mở màn vòng loại Asian Cup 2027. Mới đây nhất, Hai Long là một trong hai cầu thủ lập công cho tuyển Việt Nam trong trận đấu với U22 Việt Nam. Phong độ ổn định cùng duyên ghi bàn giúp anh được kỳ vọng sẽ là đầu tàu tấn công ở tuyến giữa tuyển Việt Nam.

Việc cả Văn Vĩ và Hai Long cùng đạt phong độ cao mở ra nhiều phương án triển khai bóng và tiếp cận khung thành đối phương cho HLV Kim Sang-sik. Nếu Văn Vĩ là mũi khoan bên cánh trái với những pha leo biên và xâm nhập, thì Hai Long mang tới sự đột biến bên phải nhờ khả năng bó vào trung lộ, tạo ra những cú sút xa hoặc pha phối hợp kỹ thuật cùng các tiền đạo.

Trên sân Bukit Jalil sắp tới, Malaysia thiên về sức mạnh thể chất và đang sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng, những pha xử lý bất ngờ đến từ Văn Vĩ và Hai Long hoàn toàn có thể mang đến khác biệt. Họ chính là những niềm hy vọng mới, đại diện cho làn gió trẻ trung và khát khao chinh phục đỉnh cao của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik.

