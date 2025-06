Duy Mạnh ám ảnh với ‘chảo lửa’ Bukit Jalil

“Ai cũng biết Bukit Jalil là một sân đấu rất khủng khiếp, cổ động viên của họ cuồng nhiệt. Việc bị chiếu đèn laser là điều có thể xảy ra, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần và tập trung vào yếu tố tâm lý. Việc thi đấu trên sân khách luôn đòi hỏi bản lĩnh, đặc biệt là ở một trận đấu căng thẳng như thế này”, đội trưởng Đỗ Duy Mạnh nói về sân Bukit Jalil - nơi sẽ diễn ra trận đấu của tuyển Việt Nam với Malaysia thuộc vòng loại Asian Cup 2027.

Sáng 6/6, tuyển Việt Nam lên đường sang Malaysia chuẩn bị cho trận đấu chính thức với đội bóng nước chủ nhà. Từng thi đấu trên sân Bukit Jalil, Duy Mạnh hiểu rõ sức nóng cũng như áp lực từ các khán đài của sân vận động này. Tuy nhiên, toàn đội đã có sự chuẩn bị cả về tâm lý lẫn chuyên môn trước thềm trận đấu.

“Trận chung kết AFF 2018 là một ký ức không thể quên. Chúng tôi hiểu rõ sức nóng và áp lực ở đó, nhưng chính kinh nghiệm từ năm 2018 sẽ giúp chúng tôi có sự chuẩn bị tốt hơn về mặt khí hậu, thời tiết và tinh thần thi đấu. Mọi người đều rất đồng lòng và mong muốn giành chiến thắng trước Malaysia. Đây là một trong những trận đấu có tính chất quan trọng bậc nhất trong năm 2025 của tuyển Việt Nam và chúng tôi hiểu rõ điều đó”, Duy Mạnh nói tiếp.

Cầu thủ sinh năm 1996 chia sẻ thêm, dù có những ca chấn thương đáng tiếc ở tuyển Việt Nam nhưng toàn đội không vì thế mà mất tập trung. Ban huấn luyện cũng đã có những phương án để đối phó với đối thủ, nhất là các cầu thủ nhập tịch trong đội hình của Malayisa.

“Công tác nghiên cứu đối thủ đã được thực hiện từ khá sớm. Ban huấn luyện có đầy đủ thông tin, thông số chuyên môn và video phân tích về cầu thủ của họ. Khi sang Malaysia, các thầy chắc chắn sẽ tiếp tục theo dõi kỹ hơn để có phương án phù hợp. Bóng đá Đông Nam Á bây giờ đội nào cũng có chính sách nhập tịch, và chúng tôi buộc phải thích nghi với điều đó. Nhưng dù đối thủ là ai thì chúng tôi cũng sẽ chiến đấu hết mình”, Duy Mạnh khép lại.

Tại Malaysia, tuyển Việt Nam có 4 ngày chuẩn bị cho trận đấu chính thức. Mục tiêu của thầy trò HLV Kim Sang-sik là giành trọn 3 điểm trên sân Bukit Jalil.

