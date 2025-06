Văn Thanh đến gần Thể Công Viettel

Theo nguồn tin của Tri Thức - Znews, hậu vệ Vũ Văn Thanh đang ở rất gần việc gia nhập Thể Công Viettel sau khi đáo hạn hợp đồng với CAHN vào cuối mùa giải 2024/25. Đôi bên đã thống nhất được các điều khoản cơ bản và chỉ còn chờ ký hợp đồng chính thức để hoàn tất thương vụ.

Thể Công Viettel là điểm đến mà Văn Thanh quan tâm trong thời trước đó. Trong bối cảnh đội bóng áo lính đang muốn làm mới ở cánh phải và tăng cường kinh nghiệm cho hàng thủ, sự xuất hiện của Văn Thanh là sự bổ sung lý tưởng. Nếu không có thay đổi vào phút chót, cầu thủ sinh năm 1996 sẽ chính thức khoác áo Thể Công Viettel từ mùa giải tới.

Cựu sao HAGL là trụ cột không thể thay thế trong đội hình CAHN suốt ba mùa giải vừa qua. Anh góp công lớn vào chức vô địch V.League 2023 cũng như hành trình lọt vào chung kết Cúp Đông Nam Á của CAHN. Với khả năng công thủ toàn diện, thể lực bền bỉ cùng kinh nghiệm trận mạc dày dạn, Văn Thanh luôn là lựa chọn hàng đầu của các HLV từng dẫn dắt đội bóng ngành Công an.

Trong khi Nguyễn Văn Đức chỉ là phương án dự bị, Minh Phúc còn non kinh nghiệm, việc Văn Thanh rời đi sẽ để lại khoảng trống lớn trong đội hình CAHN. HLV Polking sẽ phải tìm một phương án khỏa lấp vị trí mà cầu thủ người Hải Dương để lại.

Trước đó, có thông tin cho rằng Văn Thanh và CAHN đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc gia hạn thêm hai mùa giải. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi vào phút chót khi cầu thủ người Hải Dương quyết định “quay xe” với đội bóng này.

Mục thể thao giới thiệu cuốn sách “The Special One: The Secret World of Jose Mourinho” của tác giả Diego Torres được xuất bản năm 2014. Cuốn sách này nói về những mặt tối của HLV người Bồ Đào Nha: những mánh khóe, nỗi sợ hãi, sự tức giận, buồn đau, bị làm nhục, những cãi vã, những nỗi ám ảnh trong thời gian là HLV hay bậc nhất thế giới.