HLV Kim Sang-sik tiếc cho Công Phượng

“Công Phượng lần đầu được triệu tập nhưng không may gặp chấn thương, buộc phải chia tay đội tuyển. Đây là tổn thất lớn bởi kinh nghiệm của cậu ấy rất hữu ích cho trận gặp Malaysia. Tuy nhiên, với 23 cầu thủ còn lại, toàn đội sẽ tiếp tục hoàn thiện lối chơi, chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với Malaysia sắp tới”, HLV Kim Sang-sik nói về Công Phượng.

Như Tri Thức – Znews đưa tin, Công Phượng bị dập mô mỡ gan bàn chân, cần 2 tuần để hồi phục nên đã chia tay tuyển Việt Nam hôm 3/6. Để đảm bảo nhân sự cũng như các kế hoạch chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia, chiến lược gia người Hàn Quốc đã đôn tiền đạo trẻ Nguyễn Quốc Việt từ U22 Việt Nam lên.

Khi được hỏi về Cao Pendant Quang Vinh, HLV Kim Sang-sik dành lời khen cho tân binh tuyển Việt Nam. Ông và các trợ lý sẽ khai thác hết tiềm năng của cầu thủ thuộc biên chế CAHN. “Quang Vinh có thể thi đấu nhiều vị trí, từ trung vệ lệch trái, hậu vệ biên đến tiền đạo cánh. Sự xuất hiện của cậu ấy giúp chiến thuật của đội tuyển linh hoạt hơn. Tôi sẽ tiếp tục phân tích để tận dụng tối đa điểm mạnh của Quang Vinh cũng như các cầu thủ khác”, HLV Kim Sang-sik nói tiếp.

Trận đấu với Malaysia sẽ diễn ra ngày 10/6. Nghĩa là, tuyển Việt Nam chỉ còn 6 ngày để chuẩn bị. Trước những thông tin về cuộc đối đầu giữa hai đội, HLV Kim sang-sik cho rằng Malaysia không thể thắng Việt Nam suốt hơn 10 năm qua là điều khá đặc biệt. Malaysia giống như Thái Lan vốn là đối thủ nhiều duyên nợ của tuyển Việt Nam. Ông cho rằng kết quả này đến từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng của tất cả các bộ phận, ban huấn luyện đến cầu thủ.

“Malaysia có khoảng 8-10 cầu thủ nhập tịch mới so với giải đấu gần nhất. Điều này gây nhiều khó khăn cho công tác phân tích chiến thuật đối thủ của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, phân tích để có sự chuẩn bị tốt nhất. Các cầu thủ đều đang nỗ lực tối đa để sẵn sàng cho trận đấu trên sân khách ngày 10/6", ông nhận định về Malaysia.

Bên cạnh đó, HLV Kim Sang-sik luôn tin tưởng các cầu thủ sẽ đoàn kết, nỗ lực để vượt qua thử thách. Vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra theo thể thức lượt đi – lượt về, chiến thắng luôn là mục tiêu cao nhất của đội tuyển Việt Nam.

Giống như HLV Kim Sang-sik, đội trưởng Duy Mạnh cũng thể hiện quyết tâm lớn. "Trước trận gặp Malaysia, bản thân tôi và các đồng đội đều rất quyết tâm để giành kết quả tốt nhất. Đó sẽ là một trận đấu không dễ dàng trên sân Bukit Jalil, nhưng chúng tôi sẽ phát huy sức mạnh của tinh thần đoàn kết, tuân thủ chiến lược từ ban huấn luyện, chuẩn bị kỹ lưỡng để hướng đến một trận đấu thành công”, Duy Mạnh chia sẻ.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu nội bộ với U22 Việt Nam vào chiều 4/6. Ngày 6/6 toàn đội sẽ di chuyển sang Malaysia chuẩn bị cho trận đấu chính thức.

