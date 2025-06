Cờ đến tay Tuấn Hải

Tại ASEAN Cup 2024, giải đấu đầu tiên của HLV Kim Sang-sik với tuyển Việt Nam, Phạm Tuấn Hải chỉ đóng vai trò kép phụ. Những lựa chọn hàng đầu của nhà cầm quân người Hàn Quốc khi đó là Xuân Son và Tiến Linh.

Bước ngoặt đến với cầu thủ thuộc bên chế Hà Nội ở trận chung kết lượt về trên đất Thái Lan. Lần đầu tiên được đá chính, Tuấn Hải không chỉ ghi bàn mở tỷ số mà còn trực tiếp tạo áp lực khiến trung vệ Pansa Hemviboon phản lưới nhà. Tuyển Việt Nam giành chiến thắng 3-2, lên ngôi vô địch ngay trên đất Thái.

Trong đợt hội quân hồi tháng 3, cầu thủ quê Hà Nam không may dính chấn thương, lỡ hẹn trận đấu với Lào. Ở lần hội quân này, tuyển Việt Nam không có Xuân Son, chẳng có Văn Toàn hay Vĩ Hào. Công Phượng cũng bất đắc dĩ nói lời chia tay đội tuyển vì chấn thương. Từ vai trò phương án dự phòng, Tuấn Hải đứng trước cơ hội trở thành một "vai chính" đúng nghĩa.

5 trận gần nhất ở V.League, Tuấn Hải ghi 3 bàn thắng và có 3 kiến tạo. Phong độ tốt của cầu thủ sinh năm 1998 là tín hiệu tích cực với HLV Kim Sang-sik trước thềm trận đấu với Malaysia. Hiện tại, hàng công của tuyển Việt Nam đối mặt với bộn bề nỗi lo khi Tiến Linh vẫn loay hoay tìm lại phong độ, Thanh Bình chưa để lại nhiều dấu ấn, Quốc Việt là một phương án phát triển lâu dài. Nếu cần một trung phong đủ sức gây sức ép, tạo khoảng trống và tận dụng cơ hội trong một trận cầu lớn như gặp Malaysia, Tuấn Hải đang là lựa chọn tối ưu nhất.

Tuấn Hải là mẫu tiền đạo thiên về hỗ trợ, chơi lùi và di chuyển rộng. Tuy nhiên, với tính chiến đấu cao, sức rướn ấn tượng và khả năng pressing tốt, anh hoàn toàn phù hợp với chiến thuật phản công nhanh để tận dụng tốc độ và thể lực. Sự nguy hiểm của Tuấn Hải nằm ở khả năng xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ và sự bền bỉ trong từng pha bóng.

Trong một đội tuyển đang tìm kiếm sự tươi mới và hiệu quả, Tuấn Hải không còn là phương án phụ. Anh là trung phong có thể đáp ứng ngay lập tức cả về chuyên môn lẫn tinh thần chiến đấu.

Trước trận gặp Malaysia, tuyển Việt Nam không có nhiều lựa chọn sáng giá trên hàng công. Nhưng cũng chính trong hoàn cảnh thiếu hụt và thách thức, Tuấn Hải sẽ không còn là một kép phụ. Anh xứng đáng được trao cơ hội ra sân ngay từ đầu.

Mục thể thao giới thiệu cuốn sách “The Special One: The Secret World of Jose Mourinho” của tác giả Diego Torres được xuất bản năm 2014. Cuốn sách này nói về những mặt tối của HLV người Bồ Đào Nha: những mánh khóe, nỗi sợ hãi, sự tức giận, buồn đau, bị làm nhục, những cãi vã, những nỗi ám ảnh trong thời gian là HLV hay bậc nhất thế giới.