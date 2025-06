Không Công Phượng, tuyển Việt Nam đấu Malaysia thế nào?

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng trở thành cái tên tiếp theo nói lời chia tay tuyển Việt Nam vì chấn thương. Chân sút sinh năm 1995 bị dập mô mỡ dưới gan bàn chân và cần đến 2 tuần để phục hồi.

Thực tế, sau thời gian dài không thi đấu ở cấp độ cao, thể lực của Công Phượng giảm sút đáng kể. Bản thân HLV Kim Sang-sik cũng thể hiện sự kỳ vọng dành cho anh, nhưng chấn thương lần này khiến mọi kế hoạch đổ bể.

Hàng công tuyển Việt Nam hiện có Nguyễn Tiến Linh, Phạm Tuấn Hải, Đinh Thanh Bình và Nguyễn Quốc Việt, người vừa được đôn lên từ U22 Việt Nam. Về mặt con người, ngoài Tiến Linh thì Tuấn Hải hay Thanh Bình là những tiền đạo ít lựa chọn kể từ khi HLV Kim Sang-sik nắm quyền. Còn “vua giải trẻ” Quốc Việt là một tân binh đúng nghĩa. Về phong độ, 3/4 tiền đạo từng chinh chiến ở đội tuyển quốc gia chưa thể khiến HLV Kim Sang-sik yên tâm.

Tiến Linh là chân sút số một của bóng đá Việt Nam trong vài năm qua. Tuy nhiên, trong 10 trận gần nhất ở Bình Dương, anh mới chỉ ghi được 1 bàn thắng. Đây là con số báo động với một trung phong, nhất là trong bối cảnh hàng công tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn về phong độ lẫn nhân sự.

Tuấn Hải đang dần lấy lại phong độ trong màu áo Hà Nội. Anh ghi 4 bàn thắng trong 7 trận gần nhất của đội bóng thủ đô. Tuy nhiên, ở tuyển Việt Nam, Tuấn Hải lại không phải sự lựa chọn hàng đầu của chiến lược gia người Hàn Quốc.

Trong khi đó, Đinh Thanh Bình mới chỉ có 4 pha lập công ở giải hạng Nhất. Con số này chưa đủ để thuyết phục ban huấn luyện về khả năng lĩnh xướng hàng công.

Người còn lại là Quốc Việt, cầu thủ sinh năm 2003 có tiềm năng nhưng hoàn toàn thiếu kinh nghiệm ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Việc đôn anh lên trong bối cảnh nhân sự mỏng chỉ có thể xem là phương án chữa cháy tạm thời.

Nhìn vào thực tế, đây là hàng công yếu nhất của tuyển Việt Nam kể từ khi HLV Kim Sang-sik nắm quyền. Tuy nhiên, chiến lược gia người Hàn Quốc không có quá nhiều sự lựa chọn trong thời điểm hiện tại.

Những Xuân Son, Văn Toàn, Vĩ Hào hay mới nhất là Công Phượng đều không đáp ứng được về vấn đề thể trạng. Trong hoàn cảnh ấy, câu hỏi lớn nhất đặt ra là HLV Kim Sang-sik sẽ xoay tua như thế nào để vừa đảm bảo sự hiệu quả, vừa duy trì sức tấn công trước một đội bóng có đến hơn chục cầu thủ nhập tịch như Malaysia?

Malaysia của HLV Peter Cklamovski lúc này không còn là đội bóng ưa phòng ngự số đông. Họ chơi áp sát, đá rát và chuyển trạng thái cực nhanh. Đối đầu với “Những chú hổ vàng”, các tiền đạo không chỉ cần tốc độ, mà phải có nền tảng thể lực tốt và khả năng tỳ đè.

Hàng công thiếu một trung phong đích thực ở trạng thái phong độ cao, rõ ràng là bài toán nan giải HLV Kim Sang-sik phải giải quyết gấp. Trong bối cảnh đó, sự năng động của tuyến hai sẽ đóng vai trò then chốt. Những cầu thủ như Quang Hải hay Hoàng Đức sẽ phải đảm nhận vai trò hỗ trợ tích cực hơn cho hàng công vốn đang gặp vấn đề về phong độ và khả năng dứt điểm.

Trận đấu với Malaysia tới đây cũng là bài toán thử tài cầm quân của HLV Kim Sang-sik khi không có trong tay một hàng công ưng ý.

