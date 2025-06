Công Phượng chia tay tuyển Việt Nam vì chấn thương

Nguồn tin của Tri Thức - Znews xác nhận tiền đạo Công Phượng sẽ chia tay đội tuyển Việt Nam, không thể tiếp tục quá trình chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia vào ngày 10/6, thuộc bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Nguyên do vì Công Phượng bị dập mô mỡ dưới gan bàn chân. Đây là chấn thương nhẹ, cần 2 tuần bình phục, nhưng thời gian tập trung đội tuyển Việt Nam ngắn nên tiền đạo này không thể đạt thể trạng tốt nhất cho trận đấu với Malaysia.

Trước đó, HLV Kim Sang-sik tạo điều kiện cho Công Phượng tập hồi phục tại khách sạn trong hai ngày 31/5 và 1/6.

Chiều 2/6, tiền đạo này trở lại tập luyện bình thường, thể hiện tích cực trên sân tập. Thậm chí, anh còn được HLV Kim giao cho vai trò trung tâm phân phối bóng cùng Hoàng Đức, Quang Hải.

Để thay thế cho vị trí của Công Phượng, ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam sẽ đôn Nguyễn Quốc Việt (HAGL) từ đội U22 đang tập trung song song.

Ở ngày đầu tập trung đội tuyển Việt Nam vào chiều 30/5, Công Phượng từng chia sẻ mong muốn sớm thích nghi được với lối chơi của HLV Kim, qua đó có thể cống hiến tốt nhất cho đội tuyển quốc gia.

"Không chỉ riêng tôi, tất cả cầu thủ đều nỗ lực để bắt nhịp và thể hiện tốt nhất trong mắt ban huấn luyện. Tôi và các đồng đội đều nỗ lực hết mình. Ai cũng khao khát được ra sân. Nếu được trao cơ hội, tôi sẽ cố gắng thể hiện thật tốt, vì trách nhiệm và vì mục tiêu chung của đội", tiền đạo thuộc bên chế CLB Bình Phước nói.

Lần gần nhất Công Phượng khoác áo đội tuyển Việt Nam là từ tháng 9/2023. Anh ghi bàn mở tỷ số giúp đội giành chiến thắng 2-0 trước Palestine ở trận giao hữu quốc tế trên sân Thiên Trường.

Đến tháng 3/2024, Công Phượng tiếp tục được HLV Philippe Troussier gọi tập trung để chuẩn bị cho trận đấu với Indonesia, lượt đi vòng loại World Cup 2026. Nhưng khi đó, tiền đạo sinh năm 1995 tái phát chấn thương cổ chân và phải nghỉ để điều trị hồi phục.

Mục thể thao giới thiệu cuốn sách “The Special One: The Secret World of Jose Mourinho” của tác giả Diego Torres được xuất bản năm 2014. Cuốn sách này nói về những mặt tối của HLV người Bồ Đào Nha: những mánh khóe, nỗi sợ hãi, sự tức giận, buồn đau, bị làm nhục, những cãi vã, những nỗi ám ảnh trong thời gian là HLV hay bậc nhất thế giới.