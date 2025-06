5 cầu thủ vắng mặt trong buổi tập cuối của tuyển Việt Nam

Sáng 5/6, tuyển Việt Nam có buổi tập cuối cùng trước khi di chuyển sang Malaysia để chuẩn bị cho trận gặp chủ nhà vào ngày 10/6. Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik không có đầy đủ lực lượng trong buổi tập này, chỉ có 18/23 cầu thủ xỏ giày ra sân. 5 cầu thủ vắng mặt gồm Tiến Dũng, Đức Chiến, Hoàng Đức, Quốc Việt và Lý Đức.

Trong đó, nhóm cầu thủ vắng mặt, Tiến Dũng, Hoàng Đức và Đức Chiến được cho tập phục hồi nhẹ tại khách sạn. HLV Kim Sang-sik muốn các cầu thủ đảm bảo thể trạng sau trận đấu nội bộ với U22 Việt Nam chiều qua.

Quốc Việt và Lý Đức có tên trong đội hình ra sân của U22 Việt Nam trong trận đấu nội bộ hôm qua. Nhiều khả năng bộ đôi này sẽ tiếp tục sinh hoạt, tập luyện cùng đội U22 Việt Nam trong buổi tập chiều nay. Việc điều phối lực lượng giữa hai đội tuyển cho thấy HLV Kim Sang-sik đang cân nhắc kỹ lưỡng trước khi chốt danh sách sang Malaysia.

Ở trận đấu tập nội bộ, tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-1 trước U22 Việt Nam nhờ các bàn thắng của Hai Long và Duy Mạnh. Trận đấu được chia làm 3 hiệp, mỗi hiệp 30 phút, nhằm tạo điều kiện cho toàn bộ cầu thủ được ra sân thể hiện.

Theo kế hoạch, vào sáng 6/6, toàn đội sẽ di chuyển sang Malaysia. Thầy trò HLV Kim Sang-sik có khoảng 4 ngày để hoàn thiện chiến thuật và làm quen khí hậu, sân bãi trước khi bước vào trận đấu chính thức.

Mục thể thao giới thiệu cuốn sách “The Special One: The Secret World of Jose Mourinho” của tác giả Diego Torres được xuất bản năm 2014. Cuốn sách này nói về những mặt tối của HLV người Bồ Đào Nha: những mánh khóe, nỗi sợ hãi, sự tức giận, buồn đau, bị làm nhục, những cãi vã, những nỗi ám ảnh trong thời gian là HLV hay bậc nhất thế giới.