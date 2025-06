Tuyển Việt Nam thắng ngược lứa đàn em

Trận đấu diễn ra trong ba hiệp, mỗi hiệp 30 phút. Việc bố trí trận đấu như vậy nhằm tạo điều kiện cho ban huấn luyện kiểm tra thể lực và khả năng thích nghi chiến thuật của các cầu thủ. HLV Kim Sang-sik sử dụng gần như toàn bộ lực lượng của hai đội, liên tục thay đổi đội hình để thử nghiệm phương án nhân sự và chiến thuật.

Trận đấu này, U22 Việt Nam bất ngờ là đội mở tỷ số trước ở hiệp một nhờ pha lập công của tiền vệ Lê Văn Thuận. Bàn thắng giúp các cầu thủ trẻ Việt Nam chơi hưng phấn và tự tin trước các đàn anh.

Tuy nhiên, sang hiệp hai, tuyển Việt Nam dần lấy lại thế trận và có 2 bàn thắng liên tiếp. Hiệp thi đấu thứ ba, cả tuyển Việt Nam và U22 đều không ghi thêm được bàn thắng.

Dù chỉ là một trận đấu tập, màn trình diễn của hai đội nhận được sự theo dõi sát sao từ ban huấn luyện. HLV Kim Sang-sik tỏ ra thận trọng trong việc thử nghiệm chiến thuật, đặc biệt là cách vận hành hàng tiền vệ và tổ chức tấn công trong thế trận kiểm soát bóng.

Chiến thắng trước đội U22 là bước chạy đà quan trọng cho tuyển Việt Nam trước trận đấu chính thức gặp Malaysia thuộc vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Bukit Jalil vào ngày 10/6. Với việc Công Phượng rút lui vì chấn thương, ban huấn luyện sẽ có thêm thời gian để điều chỉnh nhân sự và thử nghiệm hàng công trong những ngày tập luyện còn lại.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam còn buổi tập cuối cùng tại Hà Nội vào chiều 5/6. Sau đó, ngày 6/6 toàn đội di chuyển sang Malayisa chuẩn bị cho trận đấu chính thức.

Mục thể thao giới thiệu cuốn sách “The Special One: The Secret World of Jose Mourinho” của tác giả Diego Torres được xuất bản năm 2014. Cuốn sách này nói về những mặt tối của HLV người Bồ Đào Nha: những mánh khóe, nỗi sợ hãi, sự tức giận, buồn đau, bị làm nhục, những cãi vã, những nỗi ám ảnh trong thời gian là HLV hay bậc nhất thế giới.