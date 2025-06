Hơn 1.000 thành viên của Đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 33

SEA Games 33 sẽ diễn ra từ ngày 9/12 đến 20/12/2025 tại các thành phố Bangkok, Chonburi và Songkhla của Thái Lan với 50 môn thi đấu và 569 bộ huy chương. Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ tham dự Đại hội với hơn 1.000 thành viên, trong đó có gần 50 bác sĩ, nhân viên y tế, lãnh đội trực thuộc các bộ môn.

Trả lời phỏng vấn sau Hội nghị Ban chấp hành Ủy ban Olympic Việt Nam nhiệm kỳ VI chiều 4/6, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng khẳng định, nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm là gấp rút chuẩn bị lực lượng cho hai sự kiện quan trọng gồm SEA Games 33 và Đại hội thể thao trẻ châu Á.

Trong đó, với SEA Games 33, Bộ trưởng yêu cầu đặt quyết tâm cao nhất để duy trì vị thế trong nhóm dẫn đầu khu vực. Cùng với đó là định hướng chọn lựa các môn thi đấu không chỉ theo thế mạnh truyền thống mà còn có tiềm năng tranh chấp huy chương ở cấp độ châu lục và Olympic.

“Chúng ta không chỉ lựa chọn các bộ môn truyền thống nước chủ nhà mà còn phải chọn các môn hướng tới các giải châu lục hay Olympic. Những môn có lợi thế cạnh tranh thì cần xác định rõ, đồng thời phát triển các tài năng. Các trung tâm thể thao do Nhà nước quản lý cần phối hợp với liên đoàn, địa phương để phát hiện VĐV tiềm năng, đào tạo bài bản từ các giải phong trào. Đồng thời, phải làm tốt công tác quản lý vận động viên, tạo điều kiện để họ thi đấu, mang vinh quang về cho Tổ quốc”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.

Cũng theo Bộ trưởng, Ủy ban Olympic Việt Nam cùng ngành thể thao sẽ tăng tốc trong công tác đào tạo, huấn luyện, tuyển chọn, tuyển dụng và thành lập đoàn thể thao tham dự hai đấu trường lớn nói trên. Trong đó, vai trò của Đại hội thể thao trẻ châu Á là rất quan trọng trong việc xây dựng nền tảng cho tương lai.

