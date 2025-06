Tuyển nữ Việt Nam hướng tới World Cup 2031

Bóng đá nữ Việt Nam phấn đấu lọt top 5 đội hàng đầu châu Á; vào chung kết Asian Cup nữ 2026 và 2029; giành quyền tham dự World Cup 2031. Mục tiêu này được VFF đề ra cho tuyển nữ Việt Nam trong Chiến lược phát triển bóng đá nữ Việt Nam giai đoạn 2024 – 2027.

Vòng chung kết World Cup nữ 2031 tăng số đội tham dự lên con số 48 trong đó khu vực châu Á có 8 suất tham dự. Với vị trí thứ 37 thế giới và hạng 6 châu Á tuyển nữ Việt Nam đứng trước cơ hội lớn để lần thứ hai có mặt tại sân chơi lớn nhất hành tinh.

Lễ ra mắt Chiến lược phát triển bóng đá nữ Việt Nam giai đoạn 2024–2027 do VFF tổ chức diễn ra sáng 6/6. Đây là dự án do UEFA và AFC tài trợ, nằm trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ phát triển bóng đá nữ tại châu Á, được khởi động từ tháng 11/2024.

Bản chiến lược đã được Thường trực và Ban Bóng đá nữ VFF thông qua, đánh dấu bước tiến quan trọng trong định hướng phát triển dài hạn cho bóng đá nữ Việt Nam. Bên cạnh mục tiêu cao nhất là tuyển nữ Việt Nam giành quyền tham dự World Cup 2031, dự án còn hướng tới chuyên nghiệp hóa toàn diện hệ thống bóng đá nữ trong nước, từ đào tạo trẻ, các giải đấu quốc nội, đến đội tuyển quốc gia.

“Trong nhiều năm qua, VFF luôn kiên định quan điểm phát triển bóng đá toàn diện và bền vững. Bóng đá nữ không chỉ là một phần quan trọng trong hệ sinh thái bóng đá Việt Nam, mà còn mang trong mình giá trị của sự bình đẳng, bản lĩnh và khát vọng vươn cao”, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn khẳng định.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh, việc xây dựng một chiến lược có tính hệ thống, dài hạn và được hậu thuẫn bởi các nguồn lực quốc tế là yếu tố then chốt để bóng đá nữ Việt Nam duy trì đà phát triển, hướng tới chuyên nghiệp hóa và vươn tầm châu lục.

“Tầm nhìn của chiến lược là hướng đến một nền bóng đá nữ chuyên nghiệp, bền vững, tạo cảm hứng cho thế hệ trẻ em gái theo đuổi giấc mơ sân cỏ và khẳng định uy tín quốc tế của bóng đá nữ Việt Nam”, Bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Phó Tổng thư ký VFF, phụ trách dự án tiếp lời.

Trong thời gian tới, theo các nội dung của Chiến lược, VFF sẽ nâng cao chất lượng các giải đấu trong nước, thúc đẩy phát triển CLB và ĐTQG nữ, đào tạo HLV, trọng tài nữ, mở rộng bóng đá học đường, tăng cường truyền thông và thu hút tài trợ cho giải VĐQG nữ. Đây được xem là nền móng cho sự phát triển bền vững và xa hơn là khẳng định vị thế của bóng đá nữ Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Mục thể thao giới thiệu cuốn sách “The Special One: The Secret World of Jose Mourinho” của tác giả Diego Torres được xuất bản năm 2014. Cuốn sách này nói về những mặt tối của HLV người Bồ Đào Nha: những mánh khóe, nỗi sợ hãi, sự tức giận, buồn đau, bị làm nhục, những cãi vã, những nỗi ám ảnh trong thời gian là HLV hay bậc nhất thế giới.