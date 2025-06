Văn Thanh gia hạn 3 năm với CAHN

“Hành trình cùng màu áo đỏ sẽ tiếp tục được viết thêm với một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm và bản lĩnh nhất của đội bóng. Hậu vệ Vũ Văn Thanh đã chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng mới, kéo dài đến năm 2028. Đây là sự khẳng định cho niềm tin, định hướng phát triển lâu dài và khát vọng chinh phục đỉnh cao cùng CAHN”, trang chủ CAHN xác nhận chiều 6/6.

Trước đó, tương lai của Văn Thanh là dấu hỏi lớn khi hợp đồng cũ với CAHN chuẩn bị đáo hạn vào cuối mùa giải 2024/25. Anh nhận được một số lời đề nghị từ các đội bóng lớn, trong đó có Thể Công Viettel. Cầu thủ sinh năm 1996 đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với đội bóng áo lính. Tuy nhiên, Văn Thanh và CAHN cuối cùng vẫn tìm được tiếng nói chung. Đội bóng ngành Công an giữ chân trụ cột từng góp công lớn vào chức vô địch V.League 2023 cũng như hành trình vào chung kết Cúp Đông Nam Á.

Ở mùa giải năm nay, Văn Thanh vẫn duy trì phong độ ổn định trong màu áo CAHN. Anh thi đấu ổn định, đóng góp vào cả khâu phòng ngự lẫn hỗ trợ tấn công. Sự hiện diện của Văn Thanh là chỗ dựa quan trọng cho các cầu thủ trẻ và hệ thống vận hành của HLV Mano Polking.

Việc CAHN giữ chân thành công Văn Thanh là bước đi cho thấy tham vọng lâu dài của đội bóng ngành công an. Với bản hợp đồng đến năm 2028, Văn Thanh sẽ tiếp tục là mắt xích quan trọng trong lộ trình xây dựng lực lượng cạnh tranh danh hiệu của CAHN ở những mùa giải tới.

