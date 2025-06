CĐV lo lắng về cơ hội giành Quả bóng vàng của Yamal

Rạng sáng 9/6, Yamal và đồng đội hòa 2-2 trong thời gian thi đấu chính thức, trước khi thua 3-5 ở loạt luân lưu trước Bồ Đào Nha trong trận chung kết Nations League 2024/25. Tiền đạo của Barcelona đã chơi 105 phút nhưng không thể ghi bàn hay có pha kiến tạo nào. Yamal bị Nuno Mendes của Bồ Đào Nha kiềm tỏa trong suốt thời gian trên sân.

Sau trận, người hâm mộ đã gọi tên Yamal, chỉ trích màn trình diễn của anh và đưa ra những nhận định về khả năng giành Quả bóng vàng của cầu thủ trẻ này.

Trên mạng xã hội X, một fan viết: “Ứng viên giành QBV Yamal đã bị hạ gục bởi Ronaldo 40 tuổi, người được cho là đã hết thời." Một người khác cũng đồng tình, nói rằng: "Không còn ai hô hào Yamal giành Quả bóng vàng nữa sau trận này".

Một fan khác đã nhắc đến hình ảnh huyền thoại của Yamal bên cạnh Lionel Messi, viết: "16 năm trước, Messi đã tỏa sáng bên cạnh Lamine Yamal, nhưng tối nay Ronaldo đã vượt qua cậu ấy".

Ngoài ra, một người hâm mộ đã nhận định rằng trận đấu này đã cho thấy cách mà một trận chung kết Champions League giữa Barcelona và PSG có thể diễn ra. Người này viết: "Cách Nuno Mendes phong tỏa Yamal cho thấy Barca sẽ có lợi thế trước PSG nếu cả hai gặp nhau trong trận chung kết Champions League".

Trước chung kết, Yamal tuyên bố tự tin về cuộc đua Quả bóng vàng 2025: “Tôi không biết mình có xứng đáng hay không, nhưng tôi sẽ giành được nó".

Yamal cùng Ousmane Dembele (PSG) và Raphinha (Barcelona) là những ứng viên sáng giá cho danh hiệu QBV năm nay.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.