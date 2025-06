Ronaldo - chấm hết hay dấu chấm lửng

Nhưng lần này, không phải là vì một đội bóng, mà vì một con người. Cristiano Ronaldo, ở tuổi 40, đã làm điều mà chỉ những huyền thoại mới có thể: nâng cúp quốc gia lần thứ ba trong sự nghiệp và biến những giọt nước mắt thành biểu tượng bất tử của niềm kiêu hãnh.

Trong trận chung kết Nations League giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, Ronaldo không đá trọn vẹn 90 phút, không phải nhân vật chạm bóng nhiều nhất trên sân, nhưng lại là cái tên mang tính định đoạt lớn nhất. Phút 61, từ một tình huống tưởng như không có gì đặc biệt, anh chọn đúng vị trí, tung cú dứt điểm lạnh lùng gỡ hòa 2-2 cho Bồ Đào Nha.

Đó là bàn thắng thứ 138 trong màu áo ĐTQG, và là pha lập công thứ 8 trong 9 trận tại Nations League mùa này - một thống kê phi thường cho một cầu thủ đang chơi bóng tại Saudi Arabia.

Ronaldo sau đó được thay ra ở phút 88, nhưng tinh thần của anh vẫn hiện diện trong từng bước chạy của đồng đội. Hình ảnh CR7 bật khóc sau loạt luân lưu định mệnh không chỉ là bức tranh của cảm xúc, mà còn là lời tuyên ngôn cuối cùng của một nhà vua: “Tôi có tất cả danh hiệu cấp CLB, nhưng không gì sánh bằng chiến thắng cho đất nước mình”.

Câu chuyện Ronaldo - Yamal từng được giới truyền thông tô vẽ như màn chuyển giao giữa hai thế hệ. Một bên là siêu sao 40 tuổi, bên kia là thần đồng mới nổi 17 tuổi của La Roja. Nhưng rốt cuộc, chỉ có một người định đoạt trận chung kết. Và đó vẫn là Cristiano Ronaldo.

Yamal từng chói sáng ở bán kết khi khiến hàng thủ Pháp khốn đốn, nhưng hoàn toàn bị khóa chặt trong trận tranh ngôi vương. Không chỉ một lần, Ronaldo còn đích thân lui về phòng ngự, trực tiếp đoạt bóng từ cầu thủ trẻ đang được ca tụng là tương lai của bóng đá Tây Ban Nha. Trên lý thuyết, CR7 chỉ chạm bóng 22 lần, nhưng mỗi lần đều là một nét chấm phá trong bức tranh chiến thuật - tinh tế, hiệu quả và sắc lạnh.

Đây cũng là chiến công đầu tiên của HLV Roberto Martinez tại cấp độ đội tuyển quốc gia - một thành tựu đặc biệt sau khi ông từng bị nghi ngờ vì thất bại cùng thế hệ vàng tuyển Bỉ. Và người đã "cứu" Martinez, không ai khác ngoài Ronaldo.

Kể từ khi Martinez tiếp quản Bồ Đào Nha sau World Cup 2022, Ronaldo được trao niềm tin tuyệt đối và đáp lại bằng một hiệu suất ghi bàn ấn tượng nhất trong số các đời HLV từng dẫn dắt anh. Chính vì thế, những tin đồn về việc LĐBĐ Bồ Đào Nha muốn thay thế ông bằng Mourinho hay Jorge Jesus giờ trở nên vô nghĩa. Làm sao có thể loại bỏ một HLV vừa đưa đội tuyển lên đỉnh châu Âu với Ronaldo là trung tâm chiến lược?

Nations League không mang tầm vóc của World Cup hay Euro, nhưng với Ronaldo, mỗi danh hiệu mang quốc kỳ đều đáng giá như một lời khẳng định: tuổi tác không thể cản bước niềm tin và đam mê.

Ở nơi Tây Ban Nha từng được xem là biểu tượng của bóng đá hiện đại, chính Ronaldo đã giáng một đòn cảnh tỉnh cho “La Roja”. Không phải bằng tốc độ, không phải bằng thể lực, mà bằng sự hiểu trận đấu, bằng khả năng cảm thụ không gian và thời điểm - những điều chỉ có được khi bạn đã đứng ở đỉnh cao trong suốt hai thập kỷ.

Người ta có thể gọi Ronaldo là “già”. Nhưng cái “già” của anh là thứ vững chãi của một tượng đài, là thứ tuổi tác mà bất kỳ cầu thủ nào cũng mơ được chạm tới: nơi mà mỗi bước chạy là một chương sử, mỗi bàn thắng là một di sản.

Nếu đây là hồi kết cho Ronaldo ở đấu trường quốc tế, thì đó là một cái kết huy hoàng. Còn nếu chưa, thì chương tiếp theo - tại World Cup 2026 - hứa hẹn sẽ tiếp tục là sân khấu để nhà vua một lần nữa bước ra ánh sáng.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.