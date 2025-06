Mùa giải siêu hạng của Lamine Yamal khép lại

Yamal cùng Barcelona giành cú ăn 3 quốc nội gồm La Liga, Copa del Rey và Siêu cúp Tây Ban Nha. Những đóng góp của tài năng trẻ này giúp CLB gặt hái thành công trên mọi mặt trận, đồng thời khẳng định tài năng vượt trội trên sân cỏ.

Bên cạnh những danh hiệu lớn, Yamal cũng có mùa giải cá nhân vượt trội, ghi 21 bàn thắng và có thêm 25 kiến tạo, thành tích ấn tượng với một cầu thủ trẻ. Không chỉ vậy, "thần đồng" của Barcelona còn là người tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn nhất và sở hữu nhiều pha qua người thành công nhất trong cả mùa.

Ngoài ra, Yamal cũng góp mặt trong đội hình hay nhất của La Liga, cũng như được vinh danh là "Cầu thủ U23 hay nhất mùa giải", danh hiệu xứng đáng với những gì thể hiện.

Mặc dù không thể giúp Tây Ban Nha vô địch Nations League, đây rõ ràng là mùa giải đáng nhớ đối với Yamal. Mũi nhọn tấn công này tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những ngôi sao sáng giá nhất của bóng đá châu Âu.

Với tài năng vượt trội và phong độ ấn tượng, Yamal cùng Ousmane Dembele (PSG) và Raphinha (Barcelona) là những ứng viên sáng giá cho danh hiệu QBV năm nay. Trước chung kết Nations League, Yamal tuyên bố tự tin về cuộc đua Quả bóng vàng 2025: “Tôi không biết mình có xứng đáng hay không, nhưng tôi sẽ giành được nó".

