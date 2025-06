Yamal hay hơn Ronaldo, Messi ở tuổi 17

Ở tuổi 17, Yamal đang được so sánh với những huyền thoại như Ronaldo và Messi. Nếu đội tuyển Tây Ban Nha giành chiến thắng trước Bồ Đào Nha rạng sáng 9/6, Yamal sẽ trở thành nhà vô địch Nations League, chỉ một năm sau khi anh góp công giúp Tây Ban Nha giành chức vô địch Euro.

Tại bán kết, Yamal đã có một màn trình diễn ấn tượng khi ghi 2 bàn trong trận đấu với Pháp, giúp đoàn quân của HLV Luis de la Fuente tiến vào chung kết.

Sự phát triển thần tốc trong hơn 1 năm qua của Yamal khiến truyền thông thế giới kinh ngạc. Anh lần đầu gây tiếng vang vào tháng 4/2023, khi trở thành Cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Barcelona ra sân thi đấu (15 tuổi, 9 tháng và 16 ngày). Yamal cũng phá kỷ lục của Celestine Babayaro để trở thành Cầu thủ trẻ nhất từng đá chính một trận đấu ở Champions League, khi mới 16 tuổi và 83 ngày.

Ngoài ra, Yamal còn vượt qua kỷ lục của Gareth Bale để trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong một trận đấu vòng loại Euro.

Trước sinh nhật thứ 18 vào tháng tới, Yamal đã ghi 25 bàn trong 106 lần ra sân cho đội một Barcelona, bên cạnh 20 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha và có thêm 6 pha lập công.

So sánh với Ronaldo và Messi ở độ tuổi 17, cả hai đều có những khởi đầu khác nhau. Ở tuổi 17, CR7 ra mắt Sporting Lisbon tại UEFA Cup (tiền thân của Europa League) và nhanh chóng có trận đấu đầu tiên tại giải VĐQG Bồ Đào Nha. Trước khi tròn 18 tuổi, Ronaldo đã ghi được 5 bàn và 4 pha kiến tạo trong 19 lần ra sân.

Trong khi đó, Messi chỉ ghi được 1 bàn cho Barcelona trong 9 trận đầu tiên khi mới 17 tuổi, 3 tháng và 22 ngày. Tuy cả hai cầu thủ đều đã bắt đầu tạo dấu ấn trong làng bóng đá thế giới ở tuổi 18, nhưng đều khó so sánh về thành tích cá nhân lẫn tập thể với Yamal.

Trước thềm trận chung kết Nations League, Ronaldo đã dành lời khen ngợi cho Yamal: “Tôi muốn các bạn hãy để cho cậu bé trưởng thành một cách bình thường vì lợi ích của bóng đá. Hãy để cậu ấy phát triển một cách yên bình và giảm bớt áp lực. Mọi người có thể giúp bằng cách để cậu ấy một mình, vì cậu ấy không thiếu tài năng".

Yamal đang trở thành một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của bóng đá thế giới. CĐV rất trông chờ vào màn đối đầu giữa anh và thần tượng Ronaldo ở chung kết sắp tới.

