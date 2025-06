Mbappe bình chọn Quả bóng vàng

Khi được hỏi về cuộc đua Quả bóng vàng giữa Ousmane Dembele và Lamine Yamal, Mbappe đáp dứt khoát: "Tôi chọn Dembele, rõ ràng rồi. Còn cần giải thích nữa sao?".

Tuy nhiên, anh tỏ ra thận trọng khi nhấn mạnh rằng mọi thứ có thể thay đổi rất nhanh: "Chúng ta từng không nhắc đến một số cầu thủ, nhưng rồi họ lại đoạt giải. Từ giờ đến tháng 9, còn nhiều chuyện có thể xảy ra".

Mbappe bày tỏ niềm vui khi đội bóng cũ PSG vô địch Champions League: "Tôi xem trận đó ở Marrakech, Morocco, cùng bạn bè và người thân. Tivi rất to nhé. Thật lòng mà nói, tôi rất mừng cho họ. Họ xứng đáng. Tôi từng trải qua mọi giai đoạn tại Champions League, trừ việc nâng cúp nên thấu hiểu cảm giác đó. PSG mạnh nhất châu Âu mùa này. Tôi chưa từng thấy họ thắng ai tới 5-0 như vậy. PSG giờ là đội bóng mà mọi đối thủ đều muốn đánh bại".

Dù PSG vừa đăng quang châu Âu mà không có sự phục vụ của mình, Mbappe không hề tỏ ra tiếc nuối: "Tôi không rời đi quá sớm. Câu chuyện ở đó đã đi đến hồi kết. Tôi không có gì để trách móc hay hối tiếc cả".

Trước nhận định rằng mùa đầu tiên tại Real Madrid là "trắng tay", Mbappe phản ứng khá mạnh: "Trắng tay à? Chúng tôi vô địch hai danh hiệu đấy chứ (Siêu cúp châu Âu và FIFA Intercontinental Cup). Vấn đề là cách dùng từ. Đúng là Real Madrid bỏ lỡ một số danh hiệu lớn, nhưng đây vẫn là một mùa giải đáng giá".

Mbappe hiện chỉ còn một bàn thắng nữa để cán mốc 50 bàn cho đội tuyển Pháp. Anh cũng vừa vượt Antoine Griezmann để trở thành chân chuyền số một lịch sử "Les Bleus" với 31 pha kiến tạo. Hiện tại, Mbappe có 49 bàn, chỉ còn kém Thierry Henry 2 bàn và kém kỷ lục của Olivier Giroud 8 bàn.

Chia sẻ thêm về vai trò mới ở Real Madrid, Mbappe thừa nhận: "Số 9 ở Real và ở tuyển Pháp không giống nhau. Tôi đang thích nghi với vị trí này, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm. Bây giờ là một đội hình mới và nhiệm vụ của chúng tôi là xây dựng lại từ đầu. Mục tiêu lớn là World Cup".

Kết lại, Mbappe chia sẻ rằng từ đầu năm 2025 anh cảm thấy bản thân đang đi đúng hướng, dù chưa hoàn hảo: "Tôi muốn giành nhiều danh hiệu hơn, đó là lý do tôi chưa thấy hài lòng. FIFA Club World Cup sắp tới rất quan trọng với tôi".

