Ronaldo - Yamal: Trận đấu của hai thời đại

Một người là huyền thoại sống ở tuổi 40 với 137 bàn cho Bồ Đào Nha, người kia mới 17 tuổi chinh phục châu Âu cùng tuyển Tây Ban Nha. Và tại Munich, Ronaldo và Messi lần đầu tiên chạm trán trong một cuộc đối đầu hứa hẹn kịch tính.

Ngày 13/7/2007, khi Ronaldo đang nghỉ hè sau mùa giải thành công cùng Manchester United với chức vô địch Premier League, ghi 23 bàn và dần bước ra ánh sáng như một siêu sao toàn cầu, thì ở Esplugues de Llobregat (Tây Ban Nha), một cậu bé chào đời. Đứa trẻ ấy mang tên Lamine Yamal, con của một người mẹ nhập cư đến từ Guinea Xích Đạo.

Thời điểm CR7 dần vươn mình trở thành biểu tượng mới của bóng đá Bồ Đào Nha, thì ở khu phố nghèo Rocafonda, nơi Yamal lớn lên giữa những đứa trẻ mặc áo Messi hàng nhái, không ai ngờ một tài năng lớn đang âm thầm chớm nở. Cậu bé Yamal khi ấy chẳng bao giờ khoác áo Barca, dù có sẵn, và chỉ lặng lẽ chơi bóng trên những khoảng sân nhỏ nơi góc phố.

Khi Yamal ra đời, Ronaldo khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha được gần 4 năm. Năm 2003, anh được HLV Scolari trao cơ hội ra mắt đội tuyển trong trận gặp Kazakhstan khi mới 18 tuổi. Lúc ấy, cái tên Ronaldo mới chỉ là một chàng trai trẻ từ Madeira.

Một trong những người chứng kiến bước khởi đầu ấy, huyền thoại bóng đá trẻ Bồ Đào Nha Luis Jose Pinguinha kể lại: "Ronaldo năm đó mới 11 tuổi, là ngôi sao sáng nhất giải. Nhưng khi nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận, ban huấn luyện Sporting xin tôi đừng trao giải cho cậu ấy vì gia cảnh quá nghèo. Họ sợ gia đình cậu ấy không đủ khả năng đưa con trai tới Algarve nhận phần thưởng. Tôi biết điều đó bất công, nhưng vẫn đồng ý. Ronaldo quá xuất sắc, một mình qua 4 người rồi ghi bàn nhưng chẳng thể nhận giải chỉ vì nghèo quá".

Giờ đây, 17 năm sau, Yamal cũng đang bước vào cuộc hành trình định mệnh của mình, không khác Ronaldo ngày nào. Trong chiếc áo số 19 của Tây Ban Nha, Yamal làm bùng nổ Euro 2024. Pha cứa lòng tuyệt đẹp vào lưới Pháp tại bán kết, cùng 4 kiến tạo xuyên suốt giải đấu, biến tài năng trẻ này thành thần tượng mới của hàng triệu cổ động viên trẻ.

Adidas - thương hiệu tài trợ tuyển Tây Ban Nha, chưa hết kinh ngạc trước doanh số bán áo đấu mang tên Yamal. Ở các buổi tập mở của tuyển, hàng trăm đứa trẻ mặc áo Yamal, bất kể là fan Real hay Barca. Với họ, Lamine là một điều điên rồ.

Trong khi đó, Ronaldo ghi tới 137 bàn cho Bồ Đào Nha và đang tiếp tục tìm kiếm danh hiệu thứ ba cùng tuyển ở Nations League, sau các chức vô địch Euro năm 2016 và Nations League năm 2019. Ở tuổi 40, CR7 vẫn ra sân với thể trạng đáng kinh ngạc và quyết tâm không bao giờ lùi bước.

Còn Yamal, người vừa bước sang tuổi 17 một ngày trước chung kết Euro, đi vào lịch sử với tư cách nhà vô địch trẻ nhất giải đấu và là một trong những hiện tượng lớn nhất của bóng đá thế giới hiện tại.

Trận cầu tại Allianz Arena sẽ là lần đầu tiên hai ngôi sao ở hai thế hệ đối đầu trực tiếp. Tại đó, Ronaldo từng đá bán kết World Cup 2006 gặp Zidane và Pháp. Yamal thắng Pháp của Mbappe tại chính nơi này. Một người đã thất bại, một người vừa chiến thắng.

Rạng sáng mai (9/6), hai vũ trụ bóng đá ấy sẽ chạmt trán nhau lần đầu, không chỉ là cuộc đối đầu giữa một huyền thoại và một hiện tượng, mà còn là cuộc nối dài của hai câu chuyện kỳ diệu từ những con phố nghèo đến đỉnh cao bóng đá thế giới.

