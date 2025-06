Yamal tạo cơn sốt truyền thông

Yamal thu hút sự chú ý mạnh mẽ trong làng bóng đá thế giới nhờ tài năng chơi bóng vượt trội. Hôm 6/6, tiền đạo 17 tuổi này ghi cú đúp trong thắng lợi 5-4 của Tây Ban Nha trước Pháp, qua đó giúp "La Roja" điền tên vào chung kết Nations League.

Cầu thủ thuộc biên chế Barcelona này được xem là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Quả bóng vàng. Giới chuyên môn cũng dần nghiêng về lựa chọn Yamal hơn những gương mặt nổi trội khác.

Truyền thông quốc tế, bao gồm cả báo chí Pháp, đồng lòng ủng hộ Yamal. Tờ L'Equipe đã nhấn mạnh rằng “Yamal đã ghi 3 bàn vào lưới Pháp trước khi tròn 18 tuổi, điều mà chỉ có Pele từng làm được".

Trong khi đó, Le Figaro không ngần ngại khi cho rằng Yamal đã “làm cho các cầu thủ Pháp phải xấu hổ".

Báo chí Madrid cũng không thiếu những lời khen ngợi dành cho tiền đạo tuổi teen của Barcelona. Marca giật tít: “Cú sốc của Lamine trước Dembele và Mbappe". Tờ AS thì nhấn mạnh rằng “Yamal đã chứng minh cho những ai nghi ngờ về danh hiệu Quả bóng vàng của mình là sai lầm".

Không chỉ ở Tây Ban Nha, sự công nhận đối với tài năng của Yamal còn đến từ nước Anh. Tờ The Times mô tả Yamal là “hiện tượng tuổi teen của Tây Ban Nha, người đã truyền cảm hứng cho đất nước giành chiến thắng ấn tượng". Tờ này cũng nhấn mạnh rằng chân sút 17 tuổi đã vượt qua những ngôi sao hàng đầu ở Champions League năm nay, đặc biệt là Dembele.

Gazzetta dello Sport ở Italy tỏ ra ghen tỵ với việc Tây Ban Nha đang sở hữu một “cậu bé vàng”, với mái tóc nhuộm vàng và nụ cười tỏa sáng.

Huấn luyện viên tuyển Tây Ban Nha, Luis de la Fuente, không ngần ngại tuyên bố: “Lamine Yamal thể hiện được tài năng của mình và hoàn toàn xứng đáng với Quả bóng vàng. Cậu ấy là cầu thủ hay nhất thế giới".

Sau khi giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận bán kết Nations League, Yamal chia sẻ về cơ hội giành Quả bóng vàng: “Tôi không biết mình có xứng đáng hay không, nhưng tôi sẽ giành được nó".

Rõ ràng, Yamal không chỉ là một tài năng trẻ mà còn là biểu tượng cho tương lai tươi sáng của bóng đá. Với những gì cậu đã thể hiện, việc giành Quả Bóng Vàng dường như không còn xa vời.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.