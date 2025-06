Danh sách 7 cầu thủ rời Liverpool gồm Dominic Corness, Louis Enahoro-Marcus, Harry Evers, Lee Jonas, Jakub Ojrzynski, Jacob Poytress và Reece Trueman.

Trong số này, Corness và Ojrzynski (đều 22 tuổi) là những người dày dạn kinh nghiệm nhất, từng được cho mượn tại Gillingham và Utsiktens BK (Thụy Điển) mùa trước.

Bộ ba hậu vệ Enahoro-Marcus, Evers và Jonas là trụ cột của đội U21. Đáng chú ý, Lee Jonas từng khoác áo tuyển Anh ở 3 cấp độ trẻ khác nhau, cao nhất là U19. Hai thủ môn trẻ Poytress và Trueman cũng phải nói lời chia tay CLB.

Trước đó, thủ môn Caoimhin Kelleher chuyển sang Brentford với mức phí 18 triệu bảng, còn Trent Alexander-Arnold gia nhập Real Madrid dưới dạng tự do. Đội hình Liverpool khả năng sẽ có thêm xáo trộn thời gian tới.

Federico Chiesa có thể trở lại Italy chơi bóng, còn Darwin Nunez đang đàm phán gia nhập Saudi Pro League. Harvey Elliott và Jarell Quansah cũng không nằm trong kế hoạch dài hạn của HLV Arne Slot.

Ở chiều ngược lại, chiến lược gia người Hà Lan nhanh chóng thể hiện dấu ấn khi chiêu mộ thành công hậu vệ cánh Jeremie Frimpong, và đội bóng chủ sân Anfield cũng tiến rất gần đến bản hợp đồng bom tấn Florian Wirtz.

Sau mùa hè 2024 im ắng nhưng vẫn kết thúc bằng chức vô địch Premier League đầy ấn tượng, Liverpool đang cho thấy bộ mặt hoàn toàn khác trên thị trường chuyển nhượng năm nay.

