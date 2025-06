Guardiola: 'Yamal mãi không thể sánh được với Messi'

Yamal mới 17 tuổi nhưng sớm tỏa sáng trong màu áo Barcelona và được kỳ vọng kế thừa chiếc áo số 10 huyền thoại của Messi. Tuy nhiên, Guardiola vẫn giữ quan điểm rõ ràng: "Không ai có thể đạt tới tầm vóc của Leo, không ai cả, mãi mãi không".

Trả lời DAZN, nhà cầm quân từng cùng Messi giành 3 La Liga và 2 Champions League giai chia sẻ: "Tôi biết mọi người ngạc nhiên, và đúng vậy, thật bất ngờ khi một cầu thủ trẻ chững chạc như thế. Nhưng thường bạn chỉ đạt được sự trưởng thành ở tuổi 24, 25. Với những cầu thủ tài năng, đôi khi người ta nghĩ mỗi pha bóng là một cơ hội, cứ như bạn phải ném 3 điểm như Steph Curry vậy. Nhưng không phải lúc nào cũng thế".

Pep tiếp tục phân tích về phong cách chơi bóng của Yamal: "Có lúc cậu ấy chạm bóng một nhịp, rồi nghỉ vài phút, rồi lại chạm một lần nữa, rồi rê bóng nhẹ, rồi chuyền lại. Và đến khoảnh khắc quyết định, cậu ấy sẽ định đoạt trận đấu. Cậu bé này có cái nhìn về trận đấu rất đặc biệt".

Tuy nhiên, ông nhanh chóng hạ thấp kỳ vọng so sánh Yamal với Messi: "Chúng ta ở Barca thật may mắn khi lại tìm thấy một cầu thủ trẻ có tầm nhìn, khả năng hiểu trận đấu. Nhưng xin lỗi, tôi phải nói thẳng Leo là độc nhất. Trên thế giới này, sẽ không bao giờ có người thứ hai như Messi. Với tôi, điều đó là không thể xảy ra".

Chỉ sau một thời gian ngắn, Yamal có hơn 100 lần ra sân cho Barcelona và đang trên đường trở thành người kế thừa áo số 10 huyền thoại của CLB. Nhờ màn trình diễn bùng nổ, Yamal cũng góp mặt trong cuộc đua Quả bóng vàng 2025, bên cạnh hai ứng viên nặng ký là Ousmane Dembele và Raphinha.

Hôm 6/6, Yamal lập cú đúp giúp Tây Ban Nha hạ Pháp 5-4 ở bán kết Nations League. Đối thủ của "La Roja" trong trận chung kết diễn ra vào ngày 10/6 là Bồ Đào Nha của siêu sao Cristiano Ronaldo.

