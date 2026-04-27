Ảnh gợi cảm gây bão của bạn gái cầu thủ Anh

Người mẫu kiêm influencer Apollonia Llewellyn tiếp tục thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi chia sẻ loạt hình ảnh gợi cảm trong chuyến du lịch tới Mallorca, Tây Ban Nha.

Bức ảnh gây sốt của Apollonia Llewellyn.

Ở tuổi 26, Apollonia lựa chọn phong cách thời trang ôm sát, khoe vóc dáng nổi bật dưới cái nắng Địa Trung Hải. Những bức ảnh được đăng tải lên Instagram cá nhân kèm dòng chú thích ngắn gọn: "Chào Tây Ban Nha", nhưng đủ để tạo nên làn sóng tương tác mạnh mẽ từ người hâm mộ.

Với hơn 600.000 người theo dõi, trang cá nhân của cô nhanh chóng bùng nổ với hàng loạt bình luận. Nhiều người không ngần ngại dành lời khen cho vẻ ngoài cuốn hút của người đẹp. Một tài khoản viết: "Bạn khiến sự thanh lịch trở nên nguy hiểm", trong khi những bình luận khác gọi cô là "hoàn hảo" hay "đẹp đến nghẹt thở".

Apollonia bắt đầu được biết đến rộng rãi khi xuất hiện với vai trò ring girl tại các sự kiện của Misfits Boxing. Kể từ đó, cô xây dựng hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội và trở thành một gương mặt quen thuộc trong giới giải trí thể thao.

Bên cạnh sự nghiệp cá nhân, chuyện tình cảm của Apollonia cũng nhận được nhiều quan tâm. Cô đang hẹn hò Jai Rowe, cầu thủ thuộc biên chế Raith Rovers ở giải VĐQG Scotland. Cặp đôi thường chia sẻ những khoảnh khắc thân mật, thể hiện mối quan hệ gắn bó trên mạng xã hội.

Trước đó, Apollonia gây chú ý khi xuất hiện trong nhiều bộ trang phục táo bạo, thậm chí thu hút sự quan tâm của những tên tuổi lớn như Conor McGregor. Dù nhận được nhiều lời mời hấp dẫn, cô tiết lộ từng từ chối đề nghị trị giá 100.000 bảng để chụp ảnh nude, khẳng định bản thân không đặt yếu tố tài chính lên hàng đầu.

Với sức hút ngày càng tăng, Apollonia đang dần khẳng định vị thế trong giới influencer thể thao và giải trí, đồng thời trở thành một trong những gương mặt nổi bật trên mạng xã hội hiện nay.