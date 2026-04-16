Mudryk nhấc bổng bạn gái trong phòng gym

Mykhailo Mudryk trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội với tư thế nhấc bổng bạn gái trong phòng tập.

Trong video được chính Jordyn Jones đăng tải trên Instagram, Mykhailo Mudryk có màn thể hiện sức mạnh ấn tượng. Anh liên tục nâng bạn gái mình lên cao, biến cô thành "thanh tạ sống" trong phòng tập.

Khoảnh khắc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng loạt phản ứng hài hước từ người hâm mộ. Một bình luận viết: "Đây đúng là biểu tượng". Người khác nói thêm: "Tôi luôn có sự tôn trọng nhất định với Mudryk". Trong khi đó, một fan ngạc nhiên: "Cậu ấy đang làm gì vậy?".

Mudryk hiện chưa thể trở lại thi đấu sau khi bị đình chỉ liên quan đến cáo buộc vi phạm quy định doping, khiến anh vắng mặt hơn một năm tại Premier League. Dù vậy, cầu thủ người Ukraine vẫn luôn giữ thái độ tích cực và thường xuyên tập luyện duy trì thể trạng.

Mudryk và bạn gái Jones quen nhau vào khoảng tháng 9/2025. Khi đó, anh để lại bình luận dưới một bài đăng của Jones với nội dung: "Các bạn nghĩ tôi nên thử không?". Câu chuyện sau đó tiến triển khi Mudryk được cho là mời nữ diễn viên, ca sĩ và người mẫu này đến Paris Disneyland.

Không lâu sau, Jones đăng ảnh tại Paris, làm dấy lên tin đồn cả 2 gặp gỡ và bắt đầu mối quan hệ. Jones là một nghệ sĩ đa năng với hơn 9 triệu người theo dõi trên Instagram, đồng thời sở hữu thương hiệu nước uống năng lượng riêng.