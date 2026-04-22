Hành động khiến Mbappe hứng bão chỉ trích

Rạng sáng 22/4, hành động thờ ơ và có phần ích kỷ cuối trận thắng Alaves khiến Kylian Mbappe trở thành tâm điểm tranh cãi.

Mbappe hậm hực đi vào phòng thay đồ sau trận.

Kylian Mbappe tiếp tục đối mặt làn sóng chỉ trích sau trận đấu giữa Real Madrid và Alaves ở vòng 33 La Liga. Theo mô tả từ truyền thông Tây Ban Nha, tiền đạo người Pháp gần như đứng yên sát đường biên mà không di chuyển trong những phút cuối, chỉ chờ tiếng còi mãn cuộc trước khi là cầu thủ đầu tiên rời sân vào phòng thay đồ với thái độ hậm hực.

Khoảnh khắc ấy nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội X và kéo theo nhiều phản ứng trái chiều. Tài khoản Machala nhận xét ngắn gọn: "Lại thêm trận đấu tệ của Kylian. Vinicius còn khá hơn đôi chút".

Người dùng Erik Ten Swag thì chỉ ra nguyên nhân khiến Mbappe hành động, kèm lời bình luận châm biếm: "Anh ta tức điên vì bọn họ không chuyền bóng cho anh ở vị trí số 8. Anh ta đóng vai Neymar rồi mất bóng sau vài động tác đảo chân tệ hại hoặc cú gót vô nghĩa".

Một số ý kiến bênh vực Mbappe cũng xuất hiện, cho rằng việc Real Madrid không tạo đủ bóng cho tiền đạo này là nguyên nhân khiến anh mất kết nối trong trận đấu.

Tuy nhiên, chiều hướng chung vẫn là thất vọng, đặc biệt khi kỳ vọng dành cho ngôi sao người Pháp luôn ở mức rất cao.

Real Madrid đang ở giai đoạn nhạy cảm của mùa giải sau khi dừng bước tại tứ kết Champions League và không còn nhiều cơ hội ở cuộc đua La Liga với kình địch Barcelona. Trong bối cảnh ấy, mọi cử chỉ của một ngôi sao hàng đầu như Mbappe đều bị soi xét kỹ.

Sự bất ổn tại Real Madrid thời điểm này Thất bại trước Bayern Munich tại tứ kết Champions League 2025/26 hôm 16/4 chính là giọt nước tràn ly phơi bày sự bất ổn của tập thể Real Madrid.