Shakira, BTS không nhận thù lao khi biểu diễn ở chung kết World Cup

Shakira, Madonna và BTS sẽ biểu diễn ở show giữa hiệp trận chung kết World Cup 2026 tại sân MetLife.

FIFA sẽ biến chung kết World Cup 2026 thành sự kiện giải trí mang màu sắc Super Bowl khi lần đầu tiên tổ chức show diễn giữa hiệp ở trận đấu cuối cùng của giải đấu.

Theo tiết lộ từ The Athletic, những nghệ sĩ đình đám góp mặt trong chương trình gồm Shakira, Madonna và BTS sẽ không nhận bất kỳ khoản cát-xê nào cho màn biểu diễn tại sân MetLife ngày 19/7.

Toàn bộ thời gian và công sức của các nghệ sĩ được xem như khoản đóng góp dành cho tổ chức xã hội Global Citizen.

Đây cũng là mô hình tương tự Super Bowl, nơi các nghệ sĩ thường không nhận thù lao mà tận dụng sức hút toàn cầu để quảng bá hình ảnh cá nhân.

Chris Martin, giọng ca chính của Coldplay, sẽ là người phụ trách toàn bộ chương trình. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino mô tả đây là "show diễn xứng tầm với sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh".

Trước đó, FIFA từng thử nghiệm mô hình tương tự ở chung kết FIFA Club World Cup 2025 giữa Chelsea và PSG tại chính sân MetLife. Khi ấy, các nghệ sĩ như Tems, J Balvin và Doja Cat biểu diễn trong giờ nghỉ giữa hiệp, nhưng thời lượng quá dài khiến nhiều CĐV phản ứng vì trận đấu bị gián đoạn vượt xa mức 15 phút truyền thống.

Ở World Cup 2026, FIFA dự kiến rút ngắn thời lượng show xuống còn khoảng 11 phút nhằm hạn chế tranh cãi.

Sự xuất hiện của Shakira đặc biệt gây chú ý với người hâm mộ bóng đá toàn cầu. Ca khúc “Waka Waka” của nữ ca sĩ Colombia đã trở thành biểu tượng của World Cup 2010.

Theo FIFA, trận chung kết World Cup 2022 giữa Argentina và Pháp từng đạt lượng tiếp cận toàn cầu lên tới 1,42 tỷ người xem. Đây là lý do khiến show diễn giữa hiệp được kỳ vọng tạo sức lan tỏa khổng lồ. Infantino cho biết chương trình không chỉ mang tính giải trí mà còn hướng tới thông điệp về giáo dục, bóng đá và sự đoàn kết toàn cầu.

