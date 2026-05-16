Tuyển Pháp quá mạnh nhưng chưa hoàn hảo

Didier Deschamps mang tới World Cup 2026 một tuyển Pháp đầy chiều sâu và sức trẻ, nhưng bài toán hai cánh cùng sự cân bằng chiến thuật vẫn là dấu hỏi lớn.

Tuyển Pháp bước vào World Cup 2026 với hình ảnh quen thuộc của một ứng viên vô địch. Nhưng khác với nhiều đội tuyển lớn đang loay hoay chuyển giao thế hệ, Didier Deschamps gần như đã hoàn tất quá trình đó từ nhiều năm trước.

Danh sách 26 cầu thủ vừa được công bố cho thấy tuyển Pháp vẫn giữ nguyên bộ khung từng vào chung kết World Cup 2022, đồng thời bổ sung thêm hàng loạt gương mặt trẻ giàu năng lượng như Desire Doue, Rayan Cherki, Maghnes Akliouche hay Maxence Lacroix.

Hàng công tuyển Pháp cực mạnh với đầu tàu Mbappe.

Đây là điểm khiến Pháp khác biệt với phần còn lại. Họ không chỉ có ngôi sao lớn mà còn sở hữu chiều sâu "gần như vô tận".

Chương mới của Mbappe và thế hệ vàng tuyển Pháp

Kylian Mbappe vẫn là đầu tàu. Nhưng lần này, áp lực không còn dồn toàn bộ lên vai tiền đạo của Real Madrid.

Ousmane Dembele đang chơi thứ bóng đá hay nhất sự nghiệp, Michael Olise trưởng thành vượt bậc tại Bayern Munich, còn Bradley Barcola hay Doue đều đủ khả năng tạo đột biến.

Ngay cả những cái tên bị loại như Eduardo Camavinga hay Kolo Muani cũng đủ sức đá chính ở nhiều đội tuyển lớn khác. Đó là minh chứng rõ nhất cho nguồn tài nguyên cầu thủ khổng lồ mà bóng đá Pháp đang sở hữu.

Sự ổn định của Deschamps cũng là lợi thế lớn. Sau gần 14 năm cầm quân, ông xây dựng được hệ thống rõ ràng, tính kỷ luật cao và thứ bậc ổn định trong phòng thay đồ. Các cầu thủ hiểu vai trò của mình và không còn nhiều thử nghiệm ngẫu hứng như các đội tuyển khác trước thềm World Cup.

Dù vậy, tuyển Pháp chưa phải tập thể hoàn hảo.

Điểm yếu hiện tại ở tuyển Pháp chính là vị trí hậu vệ cánh.

Điểm yếu rõ nhất nằm ở hai hành lang cánh. Jules Kounde liên tục gặp vấn đề thể lực tại Barcelona mùa này, còn Theo Hernandez sa sút đáng kể kể từ khi sang Al Hilal.

Những phương án dự phòng như Malo Gusto hay Lucas Digne đều chơi ổn, nhưng chưa tạo cảm giác đủ đẳng cấp để bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Bài toán đôi cánh và “cơn đau đầu dễ chịu”

Trong bóng đá hiện đại, hậu vệ biên không còn đơn thuần là vị trí hỗ trợ phòng ngự. Đó là nơi quyết định khả năng chuyển trạng thái, kéo giãn đội hình và duy trì cường độ pressing. Một tuyển Pháp giàu hỏa lực tấn công như hiện tại càng dễ lộ khoảng trống nếu hai biên không đạt trạng thái tốt nhất.

Deschamps đối mặt “cơn đau đầu dễ chịu” vì Pháp có quá nhiều cầu thủ tấn công chất lượng. Nhưng đưa tất cả lên sân cùng lúc lại là vấn đề khác. Mbappe, Dembele, Olise, Barcola, Cherki hay Doue đều thích chơi tự do và thiên về tấn công trực diện. Nếu thiếu sự cân bằng, tuyển Pháp hoàn toàn có thể bị trừng phạt ở các tình huống phản công.

Theo Hernandez liệu có thể trở lại phong độ tốt nhất trong màu áo tuyển Pháp?

World Cup vốn ngắn ngày và luôn là giải đấu của sự thực dụng. Pháp năm 2018 vô địch không phải vì chơi đẹp nhất mà vì biết cách kiểm soát rủi ro tốt nhất. Ở Qatar 2022, họ suýt khiến nhà vô địch Argentina ôm hận nếu Muani lạnh lùng hơn ở tình huống đối mặt Emiliano Martinez.

Deschamps hiểu điều đó hơn ai hết. Ông có thể bị chê thực dụng, nhưng chính sự thực dụng ấy giúp Pháp duy trì vị thế ông lớn suốt gần một thập kỷ.

World Cup 2026 có thể là giải đấu cuối cùng của Deschamps cùng thế hệ vàng này. Và với chiều sâu đội hình hiện tại, tuyển Pháp rõ ràng đủ sức vào chung kết thêm một lần nữa.

Vấn đề còn lại là liệu họ có tìm được sự cân bằng giữa tài năng và tính tổ chức hay không. Đó mới là chìa khóa quyết định liệu Mbappe cùng đồng đội sẽ nâng cúp, hay lại thêm một lần đứng nhìn người khác ăn mừng.

