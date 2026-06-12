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Thể thao World Cup 2026

Lịch sử được viết nên trong ngày khai mạc World Cup 2026

  • Thứ sáu, 12/6/2026 03:03 (GMT+7)
  • 33 phút trước

Guillermo Ochoa chính thức trở thành cầu thủ đầu tiên góp mặt ở 6 kỳ World Cup khác nhau.

Ochoa đi vào lịch sử.

Ở tuổi 40, thủ thành sinh ra tại Guadalajara được điền tên vào danh sách thi đấu của tuyển Mexico ở trận ra quân thắng Nam Phi tại bảng A, qua đó thiết lập một kỷ lục chưa từng có trong hơn 90 năm lịch sử giải đấu lớn nhất hành tinh.

Hành trình đặc biệt của Ochoa bắt đầu từ World Cup 2006 tại Đức, khi anh lần đầu được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Sau đó, Ochoa tiếp tục góp mặt ở các kỳ World Cup 2010, 2014, 2018, 2022 và giờ là 2026.

Dù không được ra sân ở các giải đấu năm 2006 và 2010, Ochoa thực sự bước ra ánh sáng tại World Cup 2014 ở Brazil. Những màn trình diễn xuất sắc của anh, đặc biệt trong trận hòa 0-0 trước đội chủ nhà Brazil, biến thủ môn này trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất giải đấu. Kể từ đó, Ochoa luôn là điểm tựa đáng tin cậy trong khung gỗ của Mexico ở các kỳ World Cup tiếp theo.

Tại World Cup 2018, anh góp công lớn giúp Mexico gây tiếng vang bằng chiến thắng trước đương kim vô địch Đức ở vòng bảng. 4 năm sau tại Qatar, Ochoa tiếp tục giữ vai trò thủ môn số một và thi đấu trọn vẹn cả ba trận vòng bảng của "El Tri".

Tuy nhiên, Ochoa không phải là người duy nhất đạt cột mốc này trong mùa hè năm nay. Lionel Messi và Cristiano Ronaldo cũng đã được triệu tập tham dự World Cup 2026, qua đó chuẩn bị san bằng thành tích về số lần xuất hiện tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

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Duy Anh

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