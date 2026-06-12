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Thể thao World Cup 2026

Tuyển Nhật Bản tổn thất nặng nề tại World Cup

  • Thứ sáu, 12/6/2026 02:55 (GMT+7)
  • 42 phút trước

Đội trưởng tuyển Nhật Bản, Wataru Endo quyết định rút lui khỏi World Cup 2026 vì chấn thương.

Endo chia tay World Cup 2026.

Không chỉ rời World Cup, Endo còn tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế sau hơn một thập kỷ cống hiến. Trước đó, "Samurai xanh" đã mất Takumi Minamino, Kaoru Mitoma vì chấn thương.

Tiền vệ thuộc biên chế Liverpool vốn được kỳ vọng là thủ lĩnh của “Samurai Xanh” tại Bắc Mỹ, nhưng những vấn đề ở chân kéo dài từ cuối tháng 2 khiến anh không thể đạt được trạng thái thể lực tốt nhất.

Dù vẫn được HLV Hajime Moriyasu điền tên vào danh sách 26 cầu thủ tham dự World Cup, tình trạng của Endo nhanh chóng trở thành dấu hỏi sau trận giao hữu với Iceland hôm 31/5, nơi anh chỉ thi đấu một hiệp trước khi phải rời sân vì cảm thấy đau.

Chỉ 3 ngày trước trận ra quân gặp Hà Lan ở bảng F, Liên đoàn bóng đá Nhật Bản xác nhận Endo sẽ không thể tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển. Thay thế anh là tiền đạo Shuto Machino của Borussia Monchengladbach, một lựa chọn mang tính tình thế hơn là sự thay thế trực tiếp cho vai trò của tiền vệ giàu kinh nghiệm này.

“Từ bây giờ, tôi sẽ cổ vũ Nhật Bản với tư cách một người hâm mộ. Tôi tin rằng một ngày nào đó Nhật Bản sẽ vô địch World Cup”, Endo chia sẻ trên trang cá nhân.

Khép lại sự nghiệp quốc tế với 73 lần khoác áo đội tuyển và 4 bàn thắng kể từ năm 2015, Endo ra đi như một trong những thủ lĩnh tiêu biểu nhất của bóng đá Nhật Bản hiện đại. Sự vắng mặt của anh chắc chắn là tổn thất lớn đối với đội bóng của HLV Moriyasu trong hành trình chinh phục World Cup 2026, nơi họ sẽ lần lượt đối đầu Hà Lan, Tunisia và Thụy Điển ở vòng bảng.

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Duy Anh

Nhật Bản Tuyển Nhật Bản Endo Nhật Bản World Cup

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