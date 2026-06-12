Tuyển Pháp nhận tin không vui từ bộ đôi trụ cột

Bộ đôi William Saliba và Adrien Rabiot vắng mặt ở buổi tập mới đây của đội tuyển Pháp, trong bối cảnh "Les Blues" đang chuẩn bị cho World Cup.

Wiliam Saliba vắng mặt ở buổi tập mới đây của tuyển Pháp

Đội tuyển Pháp vừa trải qua buổi tập chuẩn bị cho World Cup tại Boston với sự thiếu vắng đáng chú ý của bộ đôi trụ cột Saliba và Rabiot. Cả hai cầu thủ này đều phải tách ra thực hiện các bài tập thể lực riêng biệt, dấy lên những lo ngại nhất định về tình trạng nhân sự của "Les Bleus".

Đáng chú ý nhất là trường hợp của Saliba. Cầu thủ thuộc biên chế Arsenal được xác nhận đang gặp vấn đề về lưng, một chấn thương khiến đội ngũ y tế phải theo dõi sát sao từ trước khi toàn đội di chuyển sang Mỹ. Anh có thể sẽ phải tiến hành phẫu thuật ngay sau khi World Cup kết thúc.

Trong buổi tập đầu tiên tại Boston, Saliba và Rabiot là hai cái tên duy nhất vắng mặt trong giáo án chung của toàn đội. Thay vào đó, bộ đôi này tập trung vào các bài tập hồi phục cá nhân dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên thể lực.

Theo dự kiến, cả hai ngôi sao này sẽ sớm trở lại tập luyện bình thường cùng đồng đội. Ban huấn luyện tuyển Pháp khẳng định Saliba và Rabiot vẫn nằm trong kế hoạch nhân sự cho trận đấu mở màn gặp đội tuyển Senegal vào tuần tới.

Sau trận đấu đầu tiên với Senegal vào ngày 17/6 ở bảng I, tuyển Pháp sẽ tiếp tục chạm trán Iraq (23/6) và Na Uy (27/6).

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