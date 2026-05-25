8 đội Ngoại hạng Anh khuấy đảo cúp châu Âu mùa tới

Arsenal có mùa giải thứ 4 liên tiếp dự Champions League. Lần này, đoàn quân của HLV Mikel Arteta sẽ được xếp ở nhóm hạt giống số một, dành cho nhà vô địch nước Anh. "Pháo thủ" còn có cơ hội làm nên lịch sử với chức vô địch châu Âu đầu tiên, nếu đánh bại PSG vào ngày 30/5.
Manchester City không thể lật đổ Arsenal nhưng vẫn có mùa giải khá thành công với cú đúp danh hiệu quốc nội (Carabao và FA Cup). Từ mùa tới, đội chủ sân Etihad sẽ chia tay Pep Guardiola và hàng loạt công thần.
Manchester United về thứ 3 và trở lại Champions League sau hai mùa vắng bóng. "Quỷ đỏ" chuẩn bị có kỳ chuyển nhượng bận rộn, khi phải gấp rút tìm người lấp khoảng trống Casemiro để lại cùng hàng loạt cái tên phải rời đi do không nằm trong kế hoạch.
Aston Villa góp mặt ở Champions League với tư cách của đội đứng thứ 4 tại Ngoại hạng Anh và nhà vô địch Europa League. Thầy trò HLV Unai Emery hứa hẹn tạo nên nhiều trận đấu thú vị ở lần thứ 2 tham dự giải đấu cúp danh giá nhất châu Âu trong 3 mùa gần nhất.
Liverpool là đại diện cuối cùng của Premier League tham dự Champions League. Dù đã đầu tư hơn nửa tỷ euro cho công tác chuyển nhượng, đoàn quân của Arne Slot lại không thể bảo vệ ngôi vương trước sự ổn định của Arsenal.
Do Aston Villa đứng thứ 4, Bournemouth không thể trở thành CLB thứ 6 của Premier League dự Champions League. Dù sao, tấm vé Europa League đầu tiên trong lịch sử cũng là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của thầy trò HLV Andoni Iraola.
Từ vị trí thứ 11, Sunderland đã đánh bại Chelsea ở lượt cuối, qua đó nhảy vọt lên thứ 7 và chiếm vé Europa League từ tay Brighton. Đây là lần đầu tiên sau 51 năm, "Mèo đen" mới lại góp mặt ở một giải đấu cấp châu lục.
Ở vị trí thứ 8, Brighton sẽ dự Conference League. Đây là lần thứ hai trong lịch sử, sân Amex được tận hưởng bầu không khí cúp châu Âu sau khi đội bóng này dự Europa League 2023/24.
