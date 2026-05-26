Mức thưởng chưa từng có trong lịch sử Premier League

Arsenal chấm dứt cơn khát vô địch Premier League kéo dài hơn 20 năm và lập nên cột mốc tài chính kỷ lục trong lịch sử bóng đá Anh.

Mùa giải 2025/26 chứng kiến "Pháo thủ" thu về gần 200 triệu bảng tiền thưởng và bản quyền truyền hình, mức doanh thu cao nhất từng được ghi nhận tại Ngoại hạng Anh.

Theo The Athletic, Arsenal nhận khoảng 198,7 triệu bảng sau chức vô địch mùa này. Con số vượt xa khoản thu 174,9 triệu bảng của Liverpool mùa trước, đồng thời phá sâu kỷ lục 176,2 triệu bảng mà Man City thiết lập mùa 2022/23.

Sự bùng nổ doanh thu đến từ thay đổi lớn trong cơ cấu chia tiền thưởng của Premier League. Mỗi bậc xếp hạng mùa này có giá trị khoảng 3,76 triệu bảng, tăng mạnh so với mức 2,65 triệu bảng mùa trước. Riêng vị trí số một giúp Arsenal bỏ túi tới 75,2 triệu bảng tiền thưởng thứ hạng, cao hơn 42% so với số tiền Liverpool nhận khi đăng quang.

Không chỉ Arsenal hưởng lợi, mùa giải 2025/26 còn đánh dấu lần đầu tổng doanh thu Premier League phân bổ cho 20 đội vượt mốc 3 tỷ bảng. Trước đó, giải đấu chỉ dao động quanh mức 2,8 tỷ bảng trong 3 mùa liên tiếp.

Cuộc đua tài chính vì thế trở nên khốc liệt tới tận vòng cuối. Chỉ một vài bậc trên bảng xếp hạng cũng có thể tạo ra chênh lệch hàng chục triệu bảng. Sunderland là ví dụ điển hình khi chiến thắng trước Chelsea giúp họ leo lên vị trí thứ 7 và nhận thêm hơn 11 triệu bảng so với trường hợp cán đích thứ 10.

MU cũng nằm trong nhóm thắng lớn về tài chính. Đội bóng của Michael Carrick thu về khoảng 191,5 triệu bảng nhờ cán đích thứ 3 và xuất hiện dày đặc trên truyền hình. Riêng tiền bản quyền từ 34 trận phát sóng trực tiếp giúp MU nhận gần 24 triệu bảng.

Trong khi đó, nguồn thu từ bản quyền quốc tế tiếp tục trở thành mỏ vàng của Premier League khi đóng góp khoảng một nửa tổng doanh thu toàn giải. Đây là yếu tố giúp giải đấu số một nước Anh tiếp tục bỏ xa phần còn lại của châu Âu về sức mạnh tài chính.

Tuy nhiên, sự bùng nổ này cũng kéo theo khoảng cách ngày càng lớn giữa Premier League và các hạng đấu thấp hơn. Chỉ hơn 360 triệu bảng được phân bổ xuống hệ thống EFL, trong đó phần lớn dành cho các đội vừa xuống hạng. Điều đó khiến tranh cãi về chia sẻ doanh thu trong bóng đá Anh tiếp tục nóng lên sau mùa giải lịch sử của Arsenal.

